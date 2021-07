L’IA mesure le temps que les politiciens passent sur leur téléphone

Un système d’IA est utilisé pour mesurer le temps que les politiciens passent sur leur téléphone pendant les débats et autres réunions télévisées du gouvernement…

Rapports TNW.

Des vidéos des législateurs distraits sont ensuite publiées sur les comptes Twitter et Instagram du projet, pour un peu de bonne vieille honte publique.

Dries Depoorter utilise l’IA pour surveiller les vidéos YouTube des réunions du gouvernement flamand. Lorsque le flux commence, son logiciel utilise l’apprentissage automatique pour trouver les téléphones dans les images et la reconnaissance faciale pour identifier les politiciens utilisant les appareils.

Comme le note l’article, le système ne sait pas comment les téléphones sont utilisés, de sorte que les politiciens pourraient faire n’importe quoi, de la prise de notes sur la réunion à la vérification des e-mails liés au travail en passant par le défilement de leur flux Facebook.

Comme Depoorter est un artiste et un développeur qui se concentre particulièrement sur la confidentialité, Thomas Macaulay de TNW dit que le véritable objectif du projet est susceptible d’attirer l’attention sur les risques d’abuser de l’IA pour une surveillance trop intrusive.

Ce projet me donne la chair de poule – et je soupçonne que c’est tout l’intérêt […]

C’est peut-être ainsi que « les Scrollers flamands » ont leur impact le plus puissant : sensibiliser à la dérive de la surveillance de l’IA et à la nécessité de la freiner. Lorsque les législateurs deviennent les cibles, ils peuvent être plus désireux de réglementer les armes.