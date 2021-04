L’IA peut désormais concevoir de nouveaux antibiotiques en quelques jours. Cela peut également aider avec Covid-19.

Imaginez que vous êtes un scientifique qui a besoin de découvrir un nouvel antibiotique pour lutter contre une maladie effrayante. Comment feriez-vous pour le trouver?

En règle générale, vous devez tester des tas de molécules différentes en laboratoire jusqu’à ce que vous en trouviez une qui possède les propriétés nécessaires pour tuer les bactéries. Vous pourriez trouver des prétendants capables de tuer les bactéries pour vous rendre compte que vous ne pouvez pas les utiliser car ils s’avèrent également toxiques pour les humains. C’est un processus très long, très coûteux et probablement très aggravant.

Mais que se passerait-il si, à la place, vous pouviez simplement taper dans votre ordinateur les propriétés que vous recherchez et faire en sorte que votre ordinateur conçoive la molécule parfaite pour vous?

C’est l’approche générale que les chercheurs d’IBM adoptent, en utilisant un système d’IA qui peut générer automatiquement la conception de molécules pour de nouveaux antibiotiques. Dans un nouvel article, publié dans Nature Biomedical Engineering, les chercheurs détaillent comment ils l’ont déjà utilisé pour concevoir rapidement deux nouveaux peptides antimicrobiens – de petites molécules capables de tuer les bactéries – qui sont efficaces contre un groupe d’agents pathogènes différents chez la souris.

Normalement, ce processus de découverte de molécules prendrait des années aux scientifiques. Le système d’IA l’a fait en quelques jours.

C’est une excellente nouvelle, car nous avons besoin de toute urgence de moyens plus rapides pour créer de nouveaux antibiotiques.

Pourquoi la résistance aux antibiotiques est un problème si énorme

Lorsque de nouveaux antibiotiques sont introduits, ils peuvent avoir d’excellents résultats, même vitaux. Depuis que la pénicilline a été découverte en 1928, marquant le coup d’envoi de l’ère moderne des antibiotiques, nous en sommes venus à compter sur eux pour traiter des tueurs comme la tuberculose et pour nous protéger lorsque nous subissons des procédures comme des césariennes ou des arthroplasties.

Mais les experts ont averti que nous entrons maintenant dans une ère post-antibiotique – une époque où nos antibiotiques existants deviennent pratiquement inutiles. Nous avons créé cette crise en abusant des antibiotiques dans le traitement des cultures, des animaux de ferme et des humains.

Plus nous abusons d’antibiotiques, plus les bactéries ont une chance de s’adapter à nos médicaments, se transformant en super-bactéries résistantes aux antibiotiques qui rendent nos médicaments inefficaces.

Et selon un nouveau rapport des Pew Charitable Trusts, la pandémie de Covid-19 a aggravé le problème. Les médecins ont été encore plus enclins à prescrire inutilement des antibiotiques aux patients. Même si Covid-19 est une maladie virale et que les antibiotiques ne fonctionnent pas sur les virus, les médecins ont donné aux patients ces médicaments pour se protéger contre les infections secondaires pendant leur séjour à l’hôpital – avant même de savoir si les patients ont des infections ou non.

De nos jours, dans le temps qu’il vous faudra pour lire cet article, une personne aux États-Unis mourra d’une infection que les antibiotiques ne peuvent plus traiter efficacement en raison de notre surutilisation d’antibiotiques. Et au cours de l’année, 700 000 personnes dans le monde mourront d’infections résistantes aux médicaments. Ce nombre annuel de morts pourrait atteindre 10 millions d’ici 2050, a averti un important rapport de l’ONU, à moins que nous n’apportions des changements radicaux.

Les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques n’ont pas créé de nouveaux antibiotiques car il faut de nombreuses années et beaucoup de financement pour faire la recherche et le développement. La plupart des nouveaux composés échouent. Même lorsqu’ils réussissent, les bénéfices sont minimes: un antibiotique ne se vend pas aussi bien qu’un médicament qui doit être pris quotidiennement. Pour de nombreux produits pharmaceutiques entreprises, l’incitation financière n’est tout simplement pas là.

Mais si vous pouvez utiliser l’IA pour faire ce travail rapidement et à moindre coût? Eh bien, cela pourrait bien changer le calcul.

Comment fonctionne le système d’IA d’IBM

Le nouveau système d’IA d’IBM repose sur ce qu’on appelle un modèle génératif. Pour le comprendre à son niveau le plus simple, nous pouvons le décomposer en trois étapes de base.

Tout d’abord, les chercheurs commencent avec une base de données massive de molécules peptidiques connues.

Ensuite, l’IA extrait des informations de la base de données et analyse les modèles pour déterminer la relation entre les molécules et leurs propriétés. Il pourrait trouver que lorsqu’une molécule a une certaine structure ou composition, elle a tendance à remplir une certaine fonction. Cela lui permet «d’apprendre» les règles de base de la conception des molécules.

Enfin, les chercheurs peuvent dire à l’IA exactement quelles propriétés ils souhaitent qu’une nouvelle molécule possède. Ils peuvent également entrer des contraintes (par exemple: faible toxicité, s’il vous plaît!). En utilisant cette information sur les traits souhaitables et indésirables, l’IA conçoit ensuite de nouvelles molécules qui satisfont les paramètres. Les chercheurs peuvent choisir le meilleur parmi eux et commencer à tester sur des souris dans un laboratoire.

Comme l’un des co-auteurs de l’article d’IBM, Aleksandra Mojsilović, m’a dit: « Vous avez les boutons à tourner et vous obtenez la molécule qui satisfait les propriétés. »

Les chercheurs d’IBM affirment que leur approche a surpassé de 10% les autres méthodes de pointe pour la conception de nouveaux peptides antimicrobiens. Ils ont découvert qu’ils étaient en mesure de concevoir deux nouveaux peptides antimicrobiens très puissants contre divers agents pathogènes, notamment K. pneumoniae multirésistante, une bactérie connue pour causer des infections chez les patients hospitalisés. Heureusement, les peptides avaient une faible toxicité lorsqu’ils étaient testés chez la souris, un signal important sur leur sécurité (bien que tout ce qui est vrai pour les souris ne soit pas généralisable aux humains).

Applications plus larges, des traitements Covid-19 aux solutions de changement climatique

Ce n’est pas la première fois que l’IA se montre prometteuse pour résoudre des problèmes de longue date en biologie. L’année dernière, le laboratoire de recherche sur l’IA DeepMind a résolu le «problème du repliement des protéines» – le défi de prédire dans quelle forme 3D une protéine se replierait – qui a déconcerté les biologistes pendant 50 ans et qui a des implications pour la découverte de médicaments. Autre fait marquant: les chercheurs du MIT ont découvert un nouveau type d’antibiotique en entraînant leur IA à prédire quelles molécules auraient des propriétés de destruction des bactéries.

La recherche d’IBM diffère de celle du MIT de manière importante: plutôt que de former leur IA sur des molécules dont nous savons qu’elles ont des propriétés antimicrobiennes (comme l’a fait le MIT), IBM a formé les leurs sur une base de données beaucoup plus large de tous les peptides connus qui existent dans la nature. C’est la différence entre démarrer avec environ 100 000 points de données et environ 1,7 million de points de données.

L’avantage de ce dernier est que vous vous retrouvez avec un système d’IA qui est «plus créatif et généralisable», selon Mojsilović. «Nous ne voulons pas être limités aux seuls antimicrobiens. Nous voulons vraiment créer un outil très générique qui puisse être utilisé de tant de façons », m’a-t-elle dit.

À l’heure actuelle, par exemple, son équipe cherche à comprendre comment le système d’IA pourrait concevoir des traitements pour Covid-19. Lorsque la pandémie est survenue, elle a expliqué: «Nous avons continué à dire que nous pouvons utiliser les mêmes algorithmes, mais maintenant nous allons chercher un peu différemment – pour quelque chose qui ressemble à une molécule qui peut se lier à une cible Covid.»

Dans un article de blog, les chercheurs d’IBM ont noté que s’ils sont enthousiasmés par la façon dont le système d’IA peut potentiellement accélérer la découverte d’antibiotiques et éloigner les bactéries résistantes aux antibiotiques, ils espèrent également que le système pourra avoir des applications beaucoup plus larges. Ils envisagent d’aider les scientifiques à «découvrir et concevoir de meilleurs candidats pour des médicaments et des thérapies plus efficaces contre les maladies, des matériaux pour absorber et capturer le carbone pour aider à lutter contre le changement climatique, des matériaux pour une production et un stockage d’énergie plus intelligents, et bien plus encore.

Ce n’est pas comme si ce système d’IA résoudrait comme par magie l’un de ces problèmes à lui seul. Mais cela avance une stratégie informatique pour la résolution de problèmes qui pourrait produire des avantages vraiment intéressants et peut-être sauver beaucoup de vies.