L’IA peut deviner la race d’une personne simplement en regardant une radiographie, et les scientifiques ne savent pas comment | La technologie

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la médecine n’est pas nouvelle, mais les résultats qu’elle a commencé à donner surprennent même ses créateurs, qui ne savent pas comment elle parvient à faire certains diagnostics.

Dans Terminator, on nous a présenté un avenir dystopique où l’intelligence artificielle avait pris le contrôle du monde puis exterminé des êtres humains. Heureusement, ce n’est qu’un film. Malheureusement, c’est un scénario que de nombreux experts n’excluent pas.

L’évolution de l’IA ces dernières années est formidable, étant un outil de plus en plus fiable et complexe pour toutes sortes d’activités, à la fois récréatives et scientifiques.

Ainsi, dans certains domaines, son utilisation est devenue imprévisible et impossible à comprendre, comme nous allons maintenant l’expliquer.

Dans le domaine médical, les médecins travaillent depuis des années avec des ingénieurs pour développer des logiciels et du matériel spécifiques, l’intelligence artificielle étant l’un des outils de diagnostic utilisés lors de l’interprétation des radiographies humaines.

Le fait est qu’une nouvelle étude assure que Ces algorithmes peuvent également voir quelque chose que les médecins ne recherchent pas dans ces analyses : la race du patient.

Les radiologues sont étonnés parce que l’identification raciale ne peut pas être effectuée par ces types de tests, mais les algorithmes se sont avérés capables de la détecter avec précision au cours d’une étude incluant des patients noirs, blancs et asiatiques.

Les auteurs eux-mêmes ne savent pas quels indices les algorithmes utilisent pour prédire la race d’une personne.Mais la réalité est qu’ils ont pu identifier correctement quelle radiographie appartenait à un patient noir plus de 90 % du temps.

Même l’algorithme le moins performant a réussi 80 % du temps et les meilleurs ont raison 99% du temps.

La révolution technologique a changé le monde à jamais et, dans les années à venir, elle changera radicalement notre façon de comprendre et de se rapporter à la médecine.

Comme c’est déjà le cas dans la technologie de reconnaissance faciale, Les résultats ont fait craindre que l’IA n’amplifie les inégalités dans les soins de santé, où des études montrent que les patients noirs et d’autres groupes raciaux ont tendance à recevoir de moins bons soins.

Les auteurs de la recherche ont profité de l’occasion pour envoyer le message que si l’IA est un outil puissant, fonctionne toujours différemment des humains, nous ne devons donc pas cesser de le surveiller si nous voulons qu’il soit utile.