L’IA rend possibles des versions réelles de personnages d’anime et de manga

in

Kokichi Muta de Jujutsu Kaisen prend vie grâce à l’IA. Capture d’écran : AImikan/YouTube

Nous avons déjà vu comment l’IA peut donner des visages humains aux personnages de Street Fighter. Voyons maintenant ce que cela fait aux mangas.

YouTuber AImikan a pris des images de personnages de mangas et les a alimentés via le site d’images composites d’intelligence artificielle Artbreeder.

Mais Photoshop, ce n’est pas le cas.

Artbreeder permet aux utilisateurs de modifier les images générées par l’IA.

Capture d’écran : AImikan/YouTube

Par exemple, il n’est pas possible d’ajouter simplement un grain de beauté ou une cicatrice ici ou là. Le processus n’est pas passif; cela peut prendre du temps et être éprouvant. AImikan peut passer aussi peu que trente minutes sur un seul personnage et jusqu’à cinq heures.

Le site permet aux utilisateurs de télécharger des images, de les combiner avec des images d’IA, puis de peaufiner leurs créations. En mode portrait, il existe différentes catégories, telles que « Âge », « Les yeux ouverts », « Happy » et plus que ce qui peut être augmenté ou diminué, ce qui change l’apparence.

Cela permet aux utilisateurs de créer des versions réalistes – ou parfois vaguement réalistes – des personnages.

G/O Media peut toucher une commission

Sur la chaîne d’AImikan, le YouTuber explique que l’objectif est de savoir s’il est possible de recréer des personnages d’anime manga avec l’apprentissage automatique.

“Comme il sera reproduit par apprentissage automatique, il y aura des” personnages qui ne sont pas tout à fait similaires “”, a écrit On AImikan, demandant aux téléspectateurs de pardonner certains aspects.

Ce qui rend son utilisation si fascinante avec les personnages de manga, c’est que, comme pour de nombreux personnages de jeux vidéo, ce sont des représentations très stylisées de personnes. Cependant, une différence clé est que les personnages de mangas sont des dessins en 2 dimensions. Par rapport à de nombreux personnages de jeux vidéo 3D, l’écart entre les personnages de mangas et les vrais humains est encore plus grand.

De plus, avec autant de mangas recevant des mises à jour de films d’action en direct, les versions de l’IA offrent un aperçu fascinant des choix de casting fantastique. Ce ne sont pas de vraies personnes ! Mais s’ils l’étaient, certains d’entre eux seraient parfaits.

Mais pas tous, car l’utilisation de l’IA a certaines limites. Contrairement à Photoshop, où votre imagination peut se déchaîner, Artbreeder fonctionne selon les paramètres de l’apprentissage automatique.

Assurez-vous de vous abonner à la chaîne d’AImikan pour les futures vidéos.