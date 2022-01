Lia Thomas de Penn remporte deux courses au tri-meet, perd 100 verges nage libre contre le nageur transgenre de Yale

La nageuse transgenre de l’Université de Pennsylvanie, Lia Thomas, a remporté les 200 et 500 mètres nage libre et a terminé à la cinquième place du 100 mètres nage libre lors de la tri-rencontre de l’école avec Yale et Dartmouth.

Thomas a terminé avec environ deux secondes d’avance sur ses adversaires avec un temps de 1:48,73 au 200 libre. Elle a raté l’établissement d’un record de la NCAA détenu par l’olympienne Missy Franklin, qui a terminé l’épreuve en 1:39,10 en 2015. Thomas n’était pas aussi dominante qu’elle l’était au Zippy Invitational à Akron le mois dernier.

Thomas a remporté de justesse le 500 m libre, selon le Daily Mail.

Elle a fait face à un véritable défi dans le 100 m libre d’Iszac Henig de Yale, qui est en train de passer du statut de femme à celui d’homme. Henig a réalisé un temps de 49,57 secondes, Thomas terminant derrière lui avec un temps de 52,84 secondes.

Henig, originaire de Californie et qui concourt pour Yale depuis 2018, a stupéfié les spectateurs limités de la course.

La domination de Lia Thomas dans la piscine a suscité l’indignation de certains. (Penn Athlétisme)

« Je n’étais pas préparé à ça. Tout est foiré. Je ne peux pas comprendre cela. La NCAA doit faire quelque chose à ce sujet. Ils doivent intégrer la science dans la décision et la discussion », a déclaré un parent de Penn à The Courrier quotidien.

Henig s’est fait enlever les seins, mais a écrit dans une chronique du New York Times en juin qu’il ne prenait pas encore d’hormones parce qu’il voulait concourir dans la piscine.

« En tant qu’étudiant-athlète, sortir en tant que type trans m’a mis dans une position étrange. Je pouvais commencer à utiliser des hormones pour m’aligner davantage sur moi-même, ou attendre, faire une transition sociale et continuer à concourir dans une équipe de natation féminine. J’ai choisi cette dernière option, » a écrit Henig.

« J’apprécie mes contributions à l’équipe et je reconnais que mon enfance ne dépend pas du fait qu’il y ait plus ou moins de testostérone dans mes veines. Du moins, c’est ce que j’essaierai de me rappeler lorsque je mettrai le maillot de bain féminin pour la compétition et je me souviens d’un moi auquel je ne me sens plus attaché. »

La spécialité de Henig dans la piscine est le freestyle et le papillon.

Le rythme effréné de Thomas dans la piscine a attiré l’attention de ceux qui se demandaient si les femmes transgenres devraient rivaliser avec les hommes biologiques. Thomas a reçu le soutien de l’Ivy League et de Penn plus tôt dans la semaine.

« Au cours des dernières années, Lia et l’Université de Pennsylvanie ont travaillé avec la NCAA pour suivre tous les protocoles appropriés afin de se conformer à la politique de la NCAA sur la participation des athlètes transgenres et de participer à l’équipe féminine de natation et de plongeon de Penn. La Ivy League a adopté et applique la même politique de la NCAA », a déclaré jeudi la conférence dans un communiqué.

« L’Ivy League réaffirme son engagement indéfectible à offrir un environnement inclusif à tous les étudiants-athlètes tout en condamnant la transphobie et la discrimination sous toutes leurs formes.

« La ligue se réjouit de sa participation au sport de la natation et du plongeon féminins et a hâte de célébrer le succès de tous nos étudiants-athlètes tout au long de la saison.

Penn Athletics a également publié une déclaration.

La NCAA a des politiques régissant les concurrents transgenres. (AP Photo/Michael Conroy, dossier)

« Penn Athletics s’engage à être un environnement accueillant et inclusif pour tous nos étudiants-athlètes, entraîneurs et personnel, et nous sommes fidèles à cet engagement aujourd’hui et à l’avenir », a déclaré l’école.

« En tant que membre de la NCAA, Penn est régie par les politiques de l’instance dirigeante nationale. Lia Thomas a atteint ou dépassé tous les protocoles de la NCAA au cours des deux dernières années pour qu’une étudiante-athlète transgenre concoure pour une équipe féminine. Elle sera continue de représenter l’équipe de natation féminine Penn en compétition cette saison.

« Nous soutenons pleinement tous les étudiants-athlètes et entraîneurs de notre programme de natation et de plongeon et nous nous réjouissons de la poursuite du succès de l’équipe cette saison. »