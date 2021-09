L’IAA annonce le jury des IndIAA Awards 2021

Les membres du jury comprennent Murugavel Janakiraman, fondateur et PDG de Matrimony.com ; Neil George, MD, Nivea Inde ; Navneet Saluja, MD, GSK Consumer Care, entre autres

La section indienne de l’International Advertising Association (IAA) a annoncé un jury d’annonceurs de très haut niveau qui jugera les IndIAA Awards le 16 septembre 2021 à Mumbai. «Je suis ravi d’annoncer un jury vraiment haut de gamme pour les prix IndIAA de cette année, avec Suresh Narayanan comme président. Ces prix ont gagné en stature et en popularité d’année en année. En mettant l’accent sur une publicité honnête et travailleuse, les prix IndIAA ont trouvé la faveur de toute la fraternité marcom. Et avec tous les co-créateurs qui assistent à la cérémonie de remise des prix, cela fait un public merveilleux », a déclaré Megha Tata, présidente de l’IAA.

« Les prix IndIAA sont uniques. Ils ne sont jugés que par les annonceurs, qui sont de toute façon les premiers juges du travail créatif. En outre, ce sont les gens qui investissent leur argent dans la publicité qu’ils approuvent. Les prix célèbrent la publicité honnête et travailleuse. De plus, les prix sont acceptés par tous les co-créateurs des prix. Enfin, les partenaires du savoir s’assurent que toute publicité susceptible d’être présentée au jury d’août y trouve sa place », a déclaré Abhishek Karnani, président du comité des prix IndIAA.

Les membres du jury comprennent Murugavel Janakiraman, fondateur et PDG de Matrimony.com ; Neil George, MD, Nivea Inde ; Navneet Saluja, MD, GSK Consumer Care; Abhishek Lodha, MD, Groupe Lodha ; Srinandan Sundaram, directeur exécutif, Foods and Refreshment, Hindustan Unilever Ltd et vice-président, F&R, Unilever, Asie du Sud ; Shalini Raghavan, directeur marketing du groupe, Nykaa et Sharat Verma, directeur marketing et vice-président, Fabric Care, P&G India. Les prix IndIAA seraient remis en octobre.

L’International Advertising Association est une association professionnelle de publicité intégrée axée sur le monde dont les membres représentent les annonceurs, les agences de publicité et les médias. L’IAA comprend des membres corporatifs, des membres organisationnels, des affiliés éducatifs, ainsi que 56 chapitres avec des membres individuels et de jeunes professionnels de 76 pays, y compris les 10 premières économies du monde. lAA a 80 ans et son siège est à New York.

