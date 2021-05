L’IAA exhorte les annonceurs et les agences à faire preuve d’empathie pendant la crise du Covid-19

L’association a lancé une campagne, implorant l’industrie de «faire une pause» pendant la crise sans précédent.

Alors que la pandémie fait des ravages dans tout le pays, la section indienne de l’Association internationale de la publicité (IAA) appelle tous les segments de l’industrie à prendre une profonde respiration en cette heure de crise avec leur dernière campagne #TheWorldNeedsABreather. À travers cette campagne, IAA vise à rappeler aux gens d’adopter l’empathie et la compréhension pendant cette heure de crise. Selon Megha Tata, présidente et directrice générale de l’IAA Inde – South Asia Discovery Communications India, les temps extraordinaires nécessitent des réponses extraordinaires. «Les entreprises ont répondu avec empressement et courage à l’appel de la nation. De l’argent et du matériel sont collectés pour aider ceux qui en ont besoin. La communication est utilisée, et sera utilisée, pour frapper un accord de positivité », a-t-elle ajouté.

La campagne a été créée par l’équipe Madison BMB de Rohan Joseph CD Copy, Vallabh Yeolekar CD Art, Raj Nair, PDG et CCO. Soulignant la pensée derrière la campagne, Raj Nair, PDG et directeur de la création, Madison BMB a déclaré qu’il s’agissait d’un appel à toutes les parties prenantes de l’industrie à traiter les unes avec les autres avec un degré de sensibilité, de compréhension, d’empathie et de gentillesse.

«Depuis trois ans, IAA, à travers une campagne bien gérée, exhorte les leaders de l’industrie à sauver des vies en adoptant des horaires flexibles. Cela a suscité une réponse très positive. Cette fois, les défis sont différents. Nous devons reconstruire des vies et des moyens de subsistance indépendamment de l’endroit où vous travaillez ou si vous appartenez à une organisation locale ou mondiale. Nos membres de l’industrie à tous les niveaux de l’échelle de l’entreprise sont confrontés à des défis uniques. Et nous croyons que le moment est venu d’introspecter, de regarder à l’intérieur et de puiser dans les réserves de bonté qui existent en chacun de nous et de créer des bases solides pour un renouvellement à long terme », a déclaré Nandini Dias, présidente du comité des prix de leadership de l’IAA.

