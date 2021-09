L’IAF a un nouveau chef : l’Air Chief Marshal VR Chaudhari prend le relais aujourd’hui

Il a pris le relais à un moment où l’IAF est en train de moderniser sa flotte de chasseurs, de transports et d’hélicoptères et se prépare à recevoir pour le S-400 Triumf ‘SA-21 Growler’ des systèmes de défense aérienne ainsi que des véhicules aériens sans pilote ( drones). (Twitter de l’IAF)

Jeudi, l’Indian Air Force (IAF) a accueilli un pilote de chasse chevronné, l’Air Chief Marshal VR Chaudhari en tant que nouveau chef. Il a succédé à l’Air Chief Marshal RKS Bhadauria.

Le nouveau chef qui a enregistré 3800 heures de vol sur divers chasseurs, notamment MiG-21, MiG-23 MF et MiG-29, et des avions d’entraînement, supervisait également la réponse aérienne du pays à l’agression chinoise dans l’est du Ladakh le long de la ligne de Contrôle réel (LAC).

Il a pris le relais à un moment où l’IAF est en train de moderniser sa flotte de chasseurs, de transports et d’hélicoptères et se prépare à recevoir pour le S-400 Triumf ‘SA-21 Growler’ des systèmes de défense aérienne ainsi que des véhicules aériens sans pilote ( drones).

Défis pour le nouveau chef

En tant que nouveau chef de l’IAF, le plus grand défi sera de faire face à l’épuisement des effectifs de l’escadron de combattants. Aujourd’hui, il y a 30 escadrons contre l’effectif sanctionné de 42.

Plus tôt cette année à l’Aero-India 2021, l’IAF a finalisé un accord pour 83 avions de combat légers (LCA) Mk-1A de la société publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ; quatre escadrons de MiG-21 Bison et Jaguars seront déclassés d’ici 2025. En 2019, comme cela a été signalé plus tôt, l’IAF avait prévu que d’ici 2032, l’IAF n’aurait plus que 27 escadrons, et d’ici 2042, il atteindra un niveau record. de seulement 19 escadrons.

Dans son discours à l’IAF peu de temps après son entrée en fonction en tant que nouveau chef, il a parlé de l’amélioration de la capacité opérationnelle qui se fera par l’intégration de plates-formes, d’armes et d’équipements nouvellement installés avec les actifs existants. Les concepts d’opérations resteraient un domaine prioritaire, a-t-il déclaré.

Le nouveau chef a parlé du renforcement de la cybersécurité ; promotion de l’indigénisation et de l’innovation, adaptation rapide des méthodes de formation pour répondre aux demandes futures, acquisition de nouvelles technologies et travail soutenu pour développer les ressources humaines.

En savoir plus sur le nouveau chef

Il est un ancien élève de la National Defense Academy (NDA) et en décembre 1982, il a été commissionné dans le volet chasseur de l’IAF.

Il est un ancien élève du Collège d’état-major des services de défense, à Wellington, et y a été directeur d’état-major et a également été directeur d’état-major au DSCSC en Zambie.

Avant d’occuper ce nouveau poste, il était vice-chef d’état-major de la Force aérienne.

Divers rendez-vous et commandes

Pendant quatre décennies, le nouveau chef a occupé de nombreux postes de commandement et d’état-major importants.

En plus de commander un escadron MiG-29, il a également commandé des stations de l’armée de l’air et le Western Air Command.

Il a été sous-chef d’état-major de la Force aérienne, officier supérieur d’état-major de la Force aérienne au QG du Commandement aérien de l’Est, assistant aérien du chef d’état-major de la Force aérienne, adjoint au chef d’état-major des opérations aériennes (défense aérienne).

Et, commandant adjoint de l’Académie de la Force aérienne et chef d’état-major adjoint de l’Air (officiers du personnel).

Il est instructeur de vol qualifié de catégorie « A » et a servi comme instructeur dans des établissements de formation au pilotage dans le pays et comme examinateur de l’armée de l’air. Et a été membre de l’équipe de démonstration acrobatique de Suryakiran.

