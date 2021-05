L’IAF continue de transporter de l’oxygène et de l’aide médicale par avion; Le Canada et le Japon envoient plus d’aide

L’Indian Air Force (IAF) IL-76 a transporté par avion 2 conteneurs d’oxygène cryogénique de Jakarta, en Indonésie, et a atterri à Vizag. ) Crédits image: IAF / Ambassade du Japon / Haut-commissariat du Canada)

Avec l’augmentation du nombre de cas positifs au COVID-19, les forces armées indiennes poursuivent leurs missions de secours et les pays du monde entier continuent d’envoyer de l’aide à l’Inde pour aider à lutter contre la pandémie.

Mise à jour sur les missions de transport aérien de l’IAF

Samedi, un IL-76 de l’armée de l’air indienne (IAF) a transporté par avion 2 conteneurs d’oxygène cryogénique de Jakarta, en Indonésie, et a atterri à Vizag.

2 générateurs d’oxygène de Bordeaux, France à la base aérienne Hindan arrivent à bord d’un IAF C17. La zéolite (matière première d’oxygène respiratoire) arrive de Francfort à Mumbai, sur un autre C17.

Missions en Inde

Les C-17 de l’IAF ont transporté par avion 2 conteneurs d’oxygène cryogénique d’Hindan à Bhubaneswar. Et aussi 4 d’Hyderabad à Bhubaneswar.

Traversée du pays

Les C-17 de l’IAF transportent par avion 8 conteneurs d’oxygène cryogénique de Nagpur et Pune à Bhubaneswar et Jamnagar, 4 de Chandigarh à Ranchi, 5 d’Agra et Lucknow à Jamnagar, 5 de Gwalior à Ranchi et 6 de Vijayawada à Bhubaneswar et Ranchi.

Vol international

Après un vol continu de 12h30, un C17 Globemaster qui a décollé d’Hindan, a atterri à l’aéroport de Francfort en Allemagne. Après une rotation rapide, l’avion partira pour Mumbai plus tard dans la journée avec une charge de 35 tonnes de matériel médical à partir de là. Il s’agira d’un vol sans escale et devrait chronométrer neuf heures et demie.

L’aide médicale arrive du Japon et du Canada

Dans un communiqué officiel, l’ambassade du Japon à New Delhi a annoncé l’arrivée de concentrateurs d’oxygène dans le cadre du premier lot de l’aide d’urgence de ce pays. Il ajoute: «C’est en réponse à la flambée actuelle des infections au COVID-19 en Inde.»

Aide du Canada

L’avion canadien CC-150 Polaris transporte 25 000 flacons de l’antiviral remdesivir (nom de marque Veklury). Déployé par les Forces armées canadiennes, l’avion militaire a également à bord 50 ventilateurs.

Plus tard dans la semaine à venir, d’autres fournitures médicales devraient arriver à bord d’un autre avion militaire du Canada.

Dans une déclaration officielle, Nadir Patel, haut-commissaire du Canada en Inde, a déclaré: «Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires indiens pour faciliter la livraison de fournitures médicales essentielles en provenance du Canada.

S’assurant que le Canada travaillera continuellement pour aider l’Inde, l’envoyé a déclaré: «Les fournitures qui sont arrivées s’ajoutent aux 10 millions de dollars que le Canada fournit à la Croix-Rouge indienne pour l’équipement médical dont le pays a un besoin urgent pour soutenir les efforts héroïques de sauvetage locaux.

Pendant ce temps …

Dans le cadre du programme “ Tour of Duty ”, environ 400 médecins ex-AMC / SSC, libérés entre 2017 et 2021, vont bientôt être recrutés sur une base contractuelle pour une période maximale de 11 mois.

L’ordonnance à cet effet a été émise le 8 mai 2021.

Que dit la commande?

Selon un communiqué du ministère de la Défense publié samedi 9 mai 2021, il y aura un montant mensuel fixe qui sera admissible en déduisant la pension de base du salaire perçu au moment de la retraite et une rémunération de spécialiste le cas échéant.

Conformément à la commande, le montant payé restera inchangé pendant la durée du contrat et aucune autre indemnité ne sera versée. Les personnes recrutées doivent être en forme selon les normes civiles.

