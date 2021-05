L’IAF continue de transporter par voie aérienne des bouteilles et des aides à l’oxygène critiques; L’aide étrangère continue d’arriver

Selon des sources, bientôt des vols en provenance de Malte, des Pays-Bas, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Grèce, de la Slovénie et du Portugal atterriront avec une assistance médicale pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19 (Crédit photos: IAF et Ambassade du Japon)

Davantage d’équipement de survie a été transporté par avion par l’armée de l’air indienne (IAF) depuis l’étranger. Selon la mise à jour partagée par l’IAF, l’avion C-17 Globemaster a décollé de la base aérienne Hindan le 12 mai, pour Ostende, près de Bruxelles, en Belgique. Cet avion est allé transporter par avion des équipements de survie essentiels après avoir volé sans escale pendant 11 heures pour atteindre la destination. Dans un rapide retournement, l’avion est rentré à Hindan le 13 mai 2021, avec une charge de 30 tonnes d’équipement de survie de 4 conteneurs d’oxygène vides.

Aide médicale d’autres pays

Selon des sources, bientôt des vols en provenance de Malte, des Pays-Bas, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Grèce, de la Slovénie et du Portugal atterriront avec une assistance médicale pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19.

Aide de la Suède

L’industrie suédoise, les entreprises, les agences et les particuliers, ainsi que le gouvernement, ont tendu la main à l’Inde pendant la flambée.

Dans une déclaration officielle publiée par l’ambassade de Suède à New Delhi, l’ambassadeur Klas Molin, a qualifié la poussée du COVID en Inde de crise humanitaire. Et, “Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires en Inde pour comprendre ce qui est nécessaire sur le terrain.”

Selon lui, le gouvernement et les grandes entreprises, les particuliers et la communauté de la diaspora indienne en Suède contribuent à faire la différence.

La Chambre de commerce suédoise de l’Inde (SCCI) a lancé une initiative dans le cadre de Kraftsamla et coordonne tous les efforts déployés localement. Celles-ci ont été globalement classées sous: prévention, sauver des vies et des moyens de subsistance et construire pour l’avenir.

Les entreprises suédoises situées ici sont impliquées dans le renforcement et l’assistance des systèmes de santé locaux et soutiennent les hôpitaux locaux avec des équipements médicaux tels que la mise en place d’installations de soins COVID, le savoir-faire technique, l’infrastructure et la fourniture de ventilateurs et de concentrateurs d’oxygène, etc.

M. Kamal Bali, directeur général de Volvo India, président du SCCI, a déclaré: «Les entreprises suédoises sont engagées dans la création de centres de soins COVID, en apportant des concentrateurs d’oxygène et des campagnes de vaccination. Et ils étendront davantage leur assistance à l’administration locale.

La Chambre basée en Inde aide également à traiter les problèmes liés à la santé mentale et au conseil en traumatologie, aux moyens de subsistance des travailleurs migrants, des femmes et des enfants.

Le Sweden India Business Council (SIBC) à Stockholm se coordonne avec le siège des entreprises suédoises pour obtenir de l’aide. «Les fournitures médicales, la distribution, les soins médicaux et le soutien à l’Inde urbaine et rurale sont organisés par l’industrie. Et cela se fera par l’intermédiaire de la Croix-Rouge indienne, de Médecins sans frontières et d’ONG indiennes établies telles que Pratham. Ce sera par le biais de leurs organisations suédoises ou internationales. Le montant levé en dehors de l’Inde est d’environ 43 MSEK (5,2 MUSD) », déclare Robin Sukhia, secrétaire général et président de SIBC, de Suède.

Aide du Japon

Les deuxième et troisième envois en provenance du Japon ont atterri en Inde. L’expédition est arrivée à bord des compagnies aériennes japonaises.

Aide du Canada

Un deuxième vol des Forces armées canadiennes est arrivé en Inde avec 300 ventilateurs à l’appui de la population indienne.

Le 13 mai, le deuxième vol canadien avec des fournitures médicales essentielles arrive en Inde. L’avion CC-150 Polaris a été déployé par les Forces armées canadiennes et dispose d’une charge de 300 ventilateurs qui seront utilisés pour soutenir les efforts locaux visant à sauver des vies.

