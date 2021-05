L’IAF joue un rôle essentiel dans la lutte contre le COVID-19; La marine indienne ramène plus d’oxygène d’outre-mer

L’IAF et la marine indienne apportent des fournitures médicales dans sa lutte contre Covid-19. (Crédit photos: IAF et marine indienne)

Dans un effort pour aider l’administration civile dans la lutte contre la pandémie mondiale, l’armée de l’air indienne (IAF) a volé outre-mer ainsi que le transport aérien national de citernes et de bouteilles d’oxygène vides, ainsi que la livraison de fournitures médicales. Ces réservoirs vides proviennent des pays membres de l’ASEAN, des pays du Golfe ainsi que des membres de l’Union européenne (UE). Le matériel de secours médical ainsi que les bouteilles vides de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, le Japon, le Canada, la Corée du Sud et l’Égypte, entre autres, sont arrivés à bord de leurs avions militaires.

Depuis le 24 avril 2021, l’IAF a largué 139 pétroliers vides à l’aéroport de Ranchi lors de différentes sorties. De Ranchi, ils ont été envoyés à Jharkhand pour le remplissage de l’oxygène médical liquide (LMO) avant d’être expédiés dans divers États par la route ou à bord des trains.

Pourquoi l’IAF a-t-il été utilisé?

Les avions de transport ont la capacité de transporter d’énormes camions-citernes vides (de 10 MT -20MT) et des cylindres et en transportant par avion un temps précieux a été économisé.

L’IAF a déployé des C 17, C 130J, AN 32, IL 76 et d’autres petits aéronefs qui ont transporté en priorité le matériel médical essentiel ainsi que les réservoirs et les cylindres.

Mettre à jour

C17 Globemaster a transporté par avion 35 tonnes de fournitures médicales COVID de Francfort, en Allemagne. Ce chargement a été transporté à Mumbai le 11 mai 2021. L’avion avait décollé de la base aérienne Hindan et après avoir volé sans escale pendant 12 heures, il a atterri à l’aéroport de Francfort. Et dans un rapide retournement, a volé en arrière avec la charge après avoir chronométré 10 heures sans interruption et a atteint Mumbai.

En interne, l’avion C-17 a transporté par avion 2 pétroliers de l’aéroport d’Indore à Jamnagar et 2 pétroliers cryogéniques d’Agra à Jamnagar.

Selon l’IAF, tôt le matin du 12 mai 2021, l’avion a décollé d’Agra et a déjà atterri à sa base dans la ville.

Point sur les sorties de l’IAF jusqu’au matin du 12 mai 2021

Sorties internationales

98 sorties / 480 heures / 95 conteneurs

793,1 MT (conteneurs) + 204,5 (autres équipements)

Sorties nationales

634 sorties / 939 heures / 403 conteneurs

6856,2 MT (conteneurs) + 163,3 MT (autres équipements).

Opération Samudra Setu II de la marine indienne

Selon la mise à jour partagée par la marine indienne le 12 mai 2021, INS Tarkash, est arrivé à Mumbai avec un lot de deux conteneurs cryogéniques remplis d’oxygène médical liquide (LMO) (20 MT chacun) et 230 bouteilles d’oxygène. Ceux-ci ont été remis à l’administration civile du Maharashtra.

Comme cela a été rapporté précédemment par Financial Express Online, ces conteneurs d’Oxygène ont été facilités par la Mission Française dans le cadre du «Pont de Solidarité Oxygène». Et les bouteilles d’oxygène ont été offertes par la diaspora indienne au Qatar.

Centre de soins COVID à Bheemunipatnam

Ce centre de soins COVID de 60 lits a été mis en place à l’INS Kalinga, Bheemunipatnam, par le commandement oriental de la marine indienne. Ce centre de soins dispose d’installations adéquates pour traiter les patients positifs au COVID présentant des symptômes modérés. Et il y aura trois médecins et 10 membres du personnel infirmier fournis par le centre de santé communautaire pour gérer l’établissement.

Outre le transport de matériel de secours depuis l’étranger, le Commandement naval de l’Est a également mis en place un centre de soins COVID de 50 lits à INS Eksila, Gajuwaka. Cette installation prend en charge les vétérans des Forces armées COVID positifs et une autre installation de 200 lits au chantier naval de Visakhapatnam. Ceci est à l’usage d’un grand nombre de civils de la défense.

