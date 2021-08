L’IAF procède à une évacuation compliquée de Kaboul – “Tous les yeux sur les talibans”, déclare un expert

Le C-17 a dû emprunter une route différente pour venir en Inde, car étant un avion militaire, il pouvait survoler l’Afghanistan pour des raisons de sécurité.

Mardi 17 août 2021, l’armée de l’air indienne a procédé à une évacuation très compliquée de Kaboul, en Afghanistan. Avec 148 Indiens pour la plupart des diplomates et du personnel et du personnel de l’ITBP, les avions de transport C-17 ont atterri à la base aérienne de Jamnagar avant de se rendre à la base aérienne de Hindan, à Delhi NCR.

La MEA annonce la fermeture de la mission indienne

Selon le tweet du porte-parole officiel tôt le matin, Arindam Bagchi a déclaré: “En raison des circonstances actuelles, une décision a été prise que l’ambassadeur de l’Inde et son personnel indien déménageront immédiatement en Inde.”

Il avait également partagé le numéro de la ligne d’assistance ainsi que les détails de l’e-mail pour coordonner l’évacuation.

Avions de transport IAF et C-17

Le processus d’évacuation était très compliqué et les pilotes du C-17 devaient faire demi-tour rapidement avec les passagers à bord. L’aéroport de Kaboul est désormais contrôlé par les Marines américains qui veillent à ce que les vols d’évacuation décollent en toute sécurité.

Selon des sources, l’Inde a été en contact permanent avec les États-Unis et selon un tweet du ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, les pourparlers ont aidé à l’opération d’évacuation.

Le 16 août, l’IAF avait envoyé un C-17 pour évacuer les responsables de la mission indienne à Kaboul. Ensuite, les opérations ont été suspendues car l’espace aérien au-dessus de l’Afghanistan a été fermé.

Dans une autre mission, alors que la situation continuait de se dégrader, la décision de fermer la mission indienne a été prise. L’ambassadeur R Tandon et d’autres responsables et troupes de l’ITBP (police des frontières indo-tibétaine) ont été évacués et ramenés en Inde à bord du C-17 le 17 août 2021.

Le C-17 de l’IAF après avoir décollé de Kaboul avait atterri mardi à Jamnagar, dans le Gujarat.

Selon des sources, outre les responsables et le personnel de l’ambassade, plusieurs autres Indiens bloqués en Afghanistan ont également été évacués.

Alors que la situation sécuritaire empirait dans ce pays, l’Inde et de nombreux autres pays ont fermé leurs missions et évacué leurs diplomates et leur personnel.

Le C-17 a dû emprunter une route différente pour venir en Inde, car étant un avion militaire, il pouvait survoler l’Afghanistan pour des raisons de sécurité.

Les talibans sont de retour

Avant même que le retrait complet des forces dirigées par les États-Unis puisse être effectué avant la date limite du 31 août, les talibans étaient de retour après 20 ans. En quelques heures, les forces talibanes étaient entrées à Kaboul, ce qui a déclenché la panique parmi la population.

L’évacuation a été planifiée et réalisée par le ministère des Affaires étrangères. En trois jours environ 192 Indiens dont le personnel de la mission et le personnel et les personnes des entreprises du secteur public qui ont été rapatriés. Cela s’est fait en trois jours en deux phases.

Avis d’expert — C’est encore le début

« Les talibans viennent de prendre le contrôle de l’Afghanistan et dirigent désormais Kaboul, siège du gouvernement et centre du pouvoir. Ils sont impatients que la communauté internationale les considère comme un gouvernement – pour – être un organisme mature, discipliné et organisé, capable d’une gouvernance juste et honnête et non les tyrans méprisés et les tenues hétéroclites qui sont associées à leur nom depuis leur régime rapace en 1996 – 2001 », a expliqué le colonel Ronnie Rajkumar, un vétéran de l’armée indienne à Financial Express.

L’ancien officier de l’armée qui a une vaste expérience sur le terrain de 11 ans en Afghanistan et dans la région, déclare : des principales capitales provinciales qu’ils ont capturées.

« Et il y a encore une présence américaine significative de 7 000 soldats aéroportés et marines déployés à Kaboul avec des correspondants étrangers comme Clarissa Ward . et Charlotte Bellis (Al Jazeera) en ville. Tous les yeux sont rivés sur les talibans et c’est un moment décisif pour eux. »

«Je pense que les talibans ont été suffisamment intelligents et plus sages à partir des leçons du passé pour déployer des unités d’élite comme le Groupe rouge (Sera Kheta) pour la capture de Kaboul. Ce sont des combattants disciplinés et féroces, peu enclins au pillage ou au viol. Mais le temps nous dira si le léopard des talibans a vraiment changé de place », estime-t-il.

