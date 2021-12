L’IAFM organise une conférence pour faire connaître la médecine fonctionnelle en Inde

L’Institut indien de médecine fonctionnelle (IAFM) prévoit d’étendre davantage ses opérations en Inde. Il prévoit également de promouvoir et d’intensifier davantage les médicaments fonctionnels en Inde en sensibilisant davantage.

L’Association indienne de médecine fonctionnelle (IAFM) a récemment organisé sa première conférence virtuelle pour promouvoir et faire connaître les médecines fonctionnelles en Inde. L’objectif de la conférence était de promouvoir l’utilisation des médicaments fonctionnels et de réduire la dépendance à d’autres médicaments.

La conférence a présenté des médecins et des porte-parole de premier plan de la fraternité médicale fonctionnelle sur les troubles intestinaux et l’auto-immunité, la thyroïdite de Hashimoto, la thérapie à l’ozone, la santé métabolique, les choix de mode de vie, la santé mentale et l’hypothyroïdie, ce qui a donné au public de plus de 400 personnes un aperçu approfondi du monde et de l’hypothyroïdie. fonctionnalités des Médicaments Fonctionnels.

D’autres médicaments agissent sur le symptôme et atténuent le problème global dans le corps d’une personne plutôt que d’agir sur le problème sous-jacent réel qui doit être résolu.

Fondé par le Dr Priti Nanda Sibal, PDG et fondateur, Mediskool Health Services, Dr Anish Musa, fondateur, Ultrawellness, Dr Ashwini Garg, co-fondateur, Functional Medicine Clinic & Dr Ruhi Agarwal, co-fondateur, Functional Medicine Clinic sont les piliers de Association indienne de médecine fonctionnelle en Inde

La première session de la journée a parlé des troubles de l’intestin et de la façon dont les médicaments fonctionnels peuvent aider directement les maladies auto-immunes. La table ronde a eu des conférenciers de premier plan comme Mahesh Jayaraman, fondateur de Sepalika ; Suyash Bhandari, responsable des suppléments verticaux, iTHRIVE. La discussion a porté sur les maladies auto-immunes et les solutions pour guérir les maladies auto-immunes grâce à des médicaments fonctionnels.

Mili Shah, experte en thérapie à l’ozone, « les maladies chroniques cachées sont la principale raison de l’augmentation des maladies auto-immunes. En médecine fonctionnelle, nous effectuons des évaluations approfondies pour aller à la racine. Une enquête détaillée dans une présentation clinique complexe révèle la plupart du temps des infections chroniques à l’origine de la maladie. En médecine fonctionnelle, nous utilisons différents outils pour lutter contre la maladie. La thérapie à l’ozone est l’un de ces outils qui a des fonctions variées telles que la désintoxication, antivirale, antibactérienne / antifongique, etc.

La première session a été suivie d’une discussion approfondie sur les problèmes permanents qui pourraient être inversés, les diagnostics vitaux et le syndrome métabolique. Le panel a présenté des noms renommés et de premier plan dans le monde de la médecine fonctionnelle, tels que le Dr Alok Chopra, fondateur de Daivam Wellness, le Dr Paramesh S, directeur médical de Twin Health et le Dr Neelesh Kapoor, membre fondateur et responsable des affaires médicales, Ekacare.

Le Dr Lenny Da Cost, directeur et consultant en chef chez Rafael Medicare, a déclaré : « L’une des raisons de l’augmentation des problèmes cardiaques est la charge de toxine ayant un impact sur la santé des mitochondries. Le nombre de mitochondries ou la fonction des mitochondries sont compromis, ce qui entraîne la manifestation de la maladie. Une mauvaise mitochondrie est associée à la plupart des maladies chroniques de la santé que traverse notre société. La désintoxication est la voie à suivre pour améliorer la santé des mitochondries, inversant ainsi la maladie chronique.

La dernière session de la journée a parlé de faits et de chiffres intéressants sur la dépression, l’anxiété, l’autisme et le TDAH. Le panel final accompagné du Dr Thomas Lodhi, fondateur, An Oasis of Healing, M. Janardhan Reddy, guérisseur, thérapeute et coach de vie ; Marcin Maciag, fondateur et PDG de Lifeline Diagnostics et Deepa Khana, fondatrice de Pythothrive se sont assis ensemble et ont parlé de la santé mentale et des cas croissants de santé mentale, de l’importance et des déclencheurs pour comprendre la santé mentale des individus. La discussion a mis en évidence l’impact de la santé mentale sur la santé physique d’un individu.

Le Dr Ashwini Garg, cofondateur de la clinique de médecine fonctionnelle, a déclaré : « Pour la médecine conventionnelle, le diabète de type 2 est toujours un mystère et les efforts sont toujours déployés pour gérer la maladie d’une manière ou d’une autre. Bien sûr, les patients se retrouvent avec de nombreux effets secondaires de la maladie et des médicaments. Sans savoir ce qui cause l’hyperglycémie, il ne sera pas facile d’inverser la maladie. Une glycémie élevée dans le diabète de type 2 peut être due à diverses raisons, par exemple la résistance à l’insuline, une infection chronique, etc.

La médecine fonctionnelle est une médecine du nouvel âge qui permet au clinicien d’évaluer les raisons possibles de l’hyperglycémie et de préparer des plans de traitement personnalisés », a ajouté le Dr Ashwini Garg, cofondateur de la clinique de médecine fonctionnelle.

Piyush Kumar Vishwakarma, cofondateur de Jeevam Health lors du lancement de la première conférence de l’IAFM, a déclaré : « Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu’une fois que nous aurons diagnostiqué un problème de thyroïde, nous aurons des médicaments pour la vie. Nous ne pourrons pas perdre de poids. Ce n’est pas la réalité.

Dans la santé Jeevam, nous voyons de nombreux cas où l’auto-immunité s’améliore, les symptômes s’atténuent, les doses de médicaments pour la thyroïde diminuent également. C’est tout à fait possible si nous identifions la cause sous-jacente. L’approche symptomatique traditionnelle conduira toujours à des symptômes variés. Les gens prennent des médicaments et ont toujours des symptômes persistants »

