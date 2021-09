Liaison à double sens entre Alzira et La Nucía

in

12/09/2021 à 21:02 CEST

Les Alzira et La Nucia ex aequo à deux dans le match disputé ce dimanche dans le Luis Suñer Picó. Les Alzira Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre L’ejido. De la part de l’équipe visiteuse, La Nucia il venait de battre 1-0 dans son fief à Mar Menor lors du dernier match joué. Avec ce score, l’équipe d’Alcireño est onzième à l’issue du match, tandis que La Nucia est troisième.

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Chema Moreno quelques minutes après le début du match, en particulier à la cinquième minute. Cependant, l’équipe nuciero à la 33e minute a égalisé grâce à un but de Martin, terminant ainsi la première période avec un 1-1 au tableau d’affichage.

La seconde moitié de la confrontation a débuté de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui est revenue du match avec un but de Flasque à la minute 54. L’équipe d’Alcireño a mis les tables avec un but de Beli peu avant la fin, plus précisément en 1990, mettant fin au match avec le résultat 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Alzira de Dani Ponz soulagé Beli, Saenz, Acacia, faire habituellement et Perez pour Abel, Nierga, Selfa, Jordi Mendez et Marenyà, tandis que le technicien La Nucia, César Ferrando, a ordonné l’entrée de têtes de javi, Manu Viana et Marc Mas fournir Martin, Flasque et Mariano.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, un pour Jordi Mendez, de l’équipe locale et trois pour Dasquet, Alex Alonso et Flasque, de l’équipe visiteuse.

En ce moment, le Alzira il reste deux points et La Nucia avec quatre pointes.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Aîné, tandis que La Nucia jouera contre lui Socuellamos.

Fiche techniqueAlzira :Florek, Riera, Kaiser, Garcia, Jordi Méndez (Soler, min.66), Abel (Beli, min.46), Marenyà (Pérez, min.80), Lado, Selfa (Zarzo, min.66), Chema Moreno et Nierga (Saenz, min.66)La Nucia :Jaume, León, lex Salto, lex Alonso, Romera, Dasquet, Bora, Fofo (Manu Viana, min.85), Pina, Martín (Javi Cabezas, min.78) et Mariano (Marc Mas, min.90)Stade:Luis Suñer PicóButs:Chema Moreno (1-0, min. 5), Martín (1-1, min. 33), Fofo (1-2, min. 54) et Beli (2-2, min. 90)