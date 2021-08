Liaison à double sens entre Ibiza et Malaga

22/08/2021 à 19:03 CEST

Le Ibiza et le Malaga ex aequo à deux dans le match disputé ce dimanche dans le Peut rater. Le Ibiza est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le Real Saragosse. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Malaga n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le CD Mirandés. Après le tableau d’affichage, l’équipe d’Ibiza est douzième après la fin du match, tandis que le Malaga est dixième.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Ibiza, qui inaugurait le lumineux avec un peu de Mateusz faux à 19 minutes, terminant la première mi-temps sur le score de 1-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un autre but de Mateusz faux, réalisant ainsi un doublé à 61 minutes. Mais plus tard le Malaga réduire l’écart en mettant le 2-1 grâce au succès devant le but de Luis Munoz à la 63e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté pour l’équipe de Malaga, qui a égalisé grâce à un but de Roberto Fernandez peu avant la fin, plus précisément en 87, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Ibiza de Image de balise Juan Carlos Carcedo soulagé Ekain Zenitagoia Arana, Miguel Villar Alonso, Kévin Appin et Davo pour Javier Lara, Image de balise Miguel Cifuentes, Mateusz faux et Sergio Castel Martinez, tandis que le technicien du Malaga, José Alberto López, a ordonné l’entrée de Roberto Fernandez, Jairo samperio, Genaro, Brian Cufre et Haïti Abaida fournir Kevin Médina, Antonin, Paulino De La Fuente Gómez, Javier Jiménez et Luis Munoz.

L’arbitre a donné un carton jaune à Image de balise Ruben Gonzalez Alves par l’équipe locale déjà Mathieu Peybernes par l’équipe de Malaga.

En ce moment, le Ibiza et le Malaga ils restent à égalité avec deux points chacun au classement.

Le Ibiza affrontera le lendemain Léganes et le Malaga jouera contre lui Alcorcon.

Fiche techniqueIbiza :Dani Barrio, Ismael Casas Casado, Juan De Dios Rivas Margalef, Mathieu Peybernes, Javier Jiménez, Paulino De La Fuente Gómez, Alberto Escassi, Luis Muñoz, Kevin Medina, Brandon Thomas et AntonínMálaga :Germán Parreño, Fran Grima, Ruben Gonzalez Alves, David Goldar Gomez, David Morillas, Miguel Cifuentes, Manu Molina, Mateusz Bogusz, Javi Perez, Javier Lara et Sergio Castel MartinezStade:Peut raterButs:Mateusz Bogusz (1-0, min. 19), Mateusz Bogusz (2-0, min. 61), Luis Muñoz (2-1, min. 63) et Roberto Fernandez (2-2, min. 87)