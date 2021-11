Liaison UAN Aadhaar : délai prolongé pour déposer les coordonnées de l’employé auprès de l’EPFO

En tant qu’employé, si vous n’avez pas encore semé Aadhaar avec UAN, lancez le processus pour les lier.

Si votre numéro de compte universel (UAN) n’est pas encore ensemencé avec Aadhaar, il est préférable de terminer le processus avec votre employeur. L’Organisation du Fonds de Prévoyance des Employés (EPFO) a prolongé la date d’achèvement de l’amorçage et de la vérification d’Aadhaar avec l’UAN jusqu’au 30 novembre 2021. À partir du 1er décembre 2021, il a été demandé aux employeurs de déposer uniquement des déclarations électroniques de challan (ECR) pour les employés où la vérification d’Aadhaar avec UAN est terminée.

En back-end, EPFO ​​et votre employeur facilitent les transferts et les retraits via la voie ECR. Les déclarations électroniques de challan (ECR) doivent être déposées par l’employeur en informant l’EPFO des coordonnées de l’employé. Les employeurs doivent obligatoirement déposer l’ECR en ligne auprès de l’EPFO sur une base mensuelle contenant les détails des salaires et des cotisations des membres, y compris les détails de base des membres.

Il est important de noter que l’ECR ne doit être déposé que pour les employés qui ont leur numéro Aadhaar ensemencé avec l’UAN.

Auparavant, la règle PF devait être mise en œuvre à partir du 1er juin 2021, qui a ensuite été prolongée jusqu’au 1er septembre 2021. Maintenant, assurez-vous de terminer l’ensemencement du numéro Aadhaar avec le numéro de compte universel (UAN) à la date actuelle. au 30 novembre 2021.

En septembre 2021, l’EPFO avait prolongé le délai de liaison d’Aadhaar avec l’UAN jusqu’au 31 décembre 2021 pour les établissements du Nord-Est et certains autres établissements.

Faire un transfert de fonds de prévoyance (PF) lors d’un changement d’emploi ou un retrait d’argent PF en quittant un emploi devient plus facile et prend moins de temps si votre numéro Aadhaar est ensemencé avec le numéro de compte universel (UAN).

Il existe 3 façons de lier UAN à Aadhaar, à condition que l’UAN soit actif :

une. Utilisation de l’application UMANG

b. Utilisation des identifiants biométriques sur le portail e-KYC de l’EPFO

c. Utilisation de la vérification OTP sur le portail e-KYC de l’EPFO

Pour vérifier le statut ou télécharger des documents KYC, vous pouvez vous connecter au portail des employés de l’EPFO. Si ensemencé, le statut s’affichera comme approuvé.

En tant qu’employé, si vous n’avez pas encore semé Aadhaar avec UAN, lancez le processus pour les lier. Cependant, le simple téléchargement des documents KYC avec un UAN valide n’aidera pas. Assurez-vous qu’il est lié à votre employeur. Demandez à votre Comptabilité ou au service RH de le confirmer. Gardez le suivi et faites un suivi avec l’employeur si l’ensemencement reste incomplet même après quelques jours de téléchargement des documents. Votre employeur ne pourra pas communiquer et intimer vos salaires, détails PF avec EPFO, s’ils restent non ensemencés jusqu’au 30 novembre 2021.

L’EPFO a déjà mis en place plusieurs mesures pour réduire les délais de règlement des sinistres. En reliant UAN à Aadhaar, le processus de règlement des sinistres devient plus facile et prend beaucoup moins de temps.

