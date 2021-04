Liam Gallagher est envoyé avec Neymar: “Dirty piscinero”

29/04/2021 à 13h02 CEST

Neymar Jr. n’a pas eu sa meilleure soirée européenne au Parc des Princes contre Manchester City ce mercredi. Le PSG a fini par succomber à l’équipe de Pep Guardiola en seconde période, et devra revenir à Manchester pour pouvoir aller au tour.

Pendant le match, l’un des plus critiques et des plus manquants avec Neymar a été Liam Gallagher, l’ancien chef du groupe de musique Oasis, également un fan bien connu de Manchester City.

Le musicien, sur son compte Twitter, a publié plusieurs messages contre le footballeur brésilien dans lesquels il l’appelait des choses comme «Sale piscinero & rdquor;», a demandé son expulsion et a laissé entendre que les ’10’ avaient pris de la drogue.

Envoyez cette sale chatte de plongée hors de NEYMAR – Liam Gallagher (@liamentgallagher) 28 avril 2021

«Neymar est un salaud embarrassant & rdquor;Gallagher a été dépêché.

Neymar est une petite chatte embarrassante – Liam Gallagher (@liamentgallagher) 28 avril 2021

«Sortez ce sale homme de piscine Neymar & rdquor; ou alors «Neymar a-t-il reniflé? Il se moque de nous & rdquor;, étaient d’autres messages.

Neymar a-t-il reniflé Ket, il prend la pisse – Liam Gallagher (@liamentgallagher) 28 avril 2021

En plus des messages adressés au “ 10 ” du PSG, Gallagher a également eu le temps de les distribuer aux autres joueurs du PSG. “Justice, sale sale”dit-il à la fin du match.

Avant, il avait demandé à Guardiola d’amener Agüero sur le terrain: “Mettez Sergio dedans et arrêtez de baiser”.

“J’ai dit maybeeeeeeeeeeeeee”, a-t-il ajouté, revendiquant la célèbre chanson Wonderwall de son groupe.