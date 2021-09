Liam Gallagher victime d’un accident d’hélicoptère – El Sol de México

in

Le chanteur Liam Gallagher Il est devenu un sujet de conversation le week-end dernier après avoir partagé une photo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle on le voit avec le septum de son nez bandé à cause d’un accident.

➡️ Liam Gallagher revient avec un concert sur la Tamise

Qu’est-il arrivé à Liam Gallagher ?

D’après la description du tweet, Liam Gallagher Il est tombé d’un hélicoptère, lui causant des blessures au visage.

L’ancien chanteur d’Oasis s’est moqué de la situation qu’il a vécue lors de la publication de sa photographie, soulignant que “le rock and roll n’est pas mort”.

“Regarde ça. Je suis tombé de l’hélicoptère la nuit dernière. Je ne pouvais pas le dire mais d’accord Qui a dit que le RnR (rock and roll) était mort ?”, A-t-il écrit.

Avec le même ton moqueur, il a souligné que l’image de son visage servira également de couverture pour un prochain album.

Plus tard, il a publié une nouvelle photo avec une bière et a souligné : “Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.”

Alors regarde ça je suis tombé de l’hélicoptère la nuit dernière tu ne pouvais pas tout bien dire qui a dit que RnR est mort Keith Moon mange ta peau de tambour Allez tu sais LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk – Liam Gallagher (@liamgallagher) 18 septembre 2021

Liam Gallgher alerte ses fans

Issu de la publication de sa photographie, les fans de Gallagher Ils étaient préoccupés par son état, l’un d’eux a souligné que sa chute n’aurait pas pu se produire d’une hauteur aussi élevée, sinon il serait davantage blessé.

Face à de telles interrogations, le chanteur a répondu qu’il était tombé de “” 00 mille pieds de haut “, sans plus de précisions.

Comment s’est passé l’accident de Liam Gallagher ?

Après que la nouvelle soit devenue virale, le portail américain TMZ a rapporté que Gallagher avait subi son accident après avoir joué au Isle of Wight Festival en Angleterre, où il a pris sa retraite à bord d’un hélicoptère.

Cependant, malgré le fait que ledit site ait demandé des informations au représentant de la chanteuse, elle n’a pas commenté l’affaire, la raison principale de sa blessure est donc inconnue.

D’autre part, TMZ a confirmé que Liam Gallagher il va bien et se repose pour accomplir ses prochaines présentations sur scène.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail