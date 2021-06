Liam Hemsworth reconstruit sa vie et présente officiellement sa petite amie, Gabriella Brooks

in

La relation du couple a été confirmée début 2020 lorsque Liam, 31 ans, et Gabriella, 23 ans, ont été surpris en train de s’embrasser sur une plage australienne.

Liam Hemsworth et Gabriella Brooks sont très amoureux. (/ Splash News / Le Groupe Grosby)

Une source a dit à E! News en janvier 2021 que l’acteur, qui a rompu avec Miley en août 2019, garde les choses « discrètes » avec le mannequin. “Sa relation avec Gabriella est très différente de celle de Miley”, a expliqué la source. “Ils aiment les mêmes choses et ont le même style de vie.”

La source a ajouté : “Ce ne sont pas des montagnes russes de hauts et de bas. Gabriella est très décontractée.” Et il semble que Gabriella ait le sceau d’approbation de la famille Hemsworth. “La famille l’approuve beaucoup et aime l’avoir avec elle”, a expliqué l’initié. “Ils sont heureux pour Liam qu’il ait trouvé quelqu’un qui fait ressortir le meilleur de lui.”

Le divorce de Liam Hemsworth et Miley Cyrus a été une sacrée surprise. Ils étaient ensemble depuis des années et neuf mois seulement après leur mariage, leur amour était parti. Les papiers du divorce se sont déplacés rapidement et depuis lors, chacun fait sa vie seul sans entretenir aucun type de relation.

Liam Hemsworth et Miley Cyrus se sont mariés en décembre 2018. (Who Archive.)

Alors que Miley a rapidement trouvé du réconfort dans les bras de Kaitlynn Carter puis de Cody Simpson, il a fallu plus de travail à Liam. Il est allé en Australie pour être avec sa famille et là, il a été isolé, entouré de ses amis jusqu’à ce que la tempête passe, et dans ce processus, il est redevenu amoureux.