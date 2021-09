Liam Hendriks a eu une centaine de retraits au bâton

Lorsque les White Sox ont fait appel aux services du droitier Liam Hendriks et l’ont signé en agence libre, comme l’un des plus efficaces de toute la Ligue majeure, ils n’avaient pas tort.

Bien que lors de la saison 2020 écourtée, Liam a montré de grands nombres (3-1, 1,78 avec 14SV / 15OSV et 37 retraits au bâton en 25,1 manches) avec les Oakland Athletics. La période d’entraînement de printemps pour lui a été traumatisante en raison de maladies rénales (lithiase), et de cette façon, il s’est demandé s’il pouvait maintenir cette haute performance qui l’a amené à signer avec les White Sox pendant la période de signature des agents libres.

Bien que son départ n’ait pas été entièrement bon en raison du manque d’entraînement, il a réussi à sauver cinq des sept opportunités, il manquait de contrôle et de commandement, mais sa qualité s’est démarquée pour réussir dans chaque situation, et en ce mois d’avril il a retiré 17 en 10,1 manches de travail.

En mai, il a eu un mois parfait, il est venu à la surface pour conserver l’avantage huit fois et dans chacun d’eux, il a fait le travail, en 11,2 manches de travail, il a prescrit 19 retraits au bâton.

Juin a été un mois de deux victoires avec une défaite, pour ajouter 3-2 sur la saison, avec huit arrêts en neuf occasions et 16 retraits au bâton en 12,0 manches de travail. Le 2 juin, il a reçu le prix Releveur du mois de mai dans la Ligue américaine, avec Ryan Tepera de la Ligue nationale, c’était la première fois que deux releveurs évoluant dans la même ville (Chicago) remportaient le prix. Aujourd’hui, ils partagent tous les deux le même maillot des White Sox.

Sélectionné au All-Star Game pour sa performance de la saison en juillet, où ce mois-là il a répété le même record de cinq arrêts sur sept occasions, réalisé en avril, avec une victoire et 21 retraits au bâton en 12,1 manches de travail.

Le mois d’été intense est arrivé et avec lui l’incorporation de deux excellents compagnons ; Craig Kimbrel et Ryan Tepera (30 juillet), pour former un redoutable quatuor de releveurs, ajoutant Michael Kopech de retour de blessure. Liam a continué à être le plus proche de l’équipe. Il a eu quatre victoires et une défaite, avec quatre arrêts sur cinq possibles, et 19 retraits au bâton en 11,0 manches ont fonctionné.

Liam Hendriks : 100e retrait au bâton cette saison. Il s’agit de la première saison de 30 arrêts / 100 retraits dans l’histoire des #WhiteSox. – Christopher Kamka (@ckamka) 16 septembre 2021

Le tout premier jour de septembre contre les Pirates de Pittsburg, Liam Hendriks a retiré deux frappeurs sur des prises pour atteindre 94 et établir un nouveau record au sein de la franchise, surpassant Sergio Santos lorsqu’il a retiré 92 frappeurs sur des prises en 2011. Pour devenir le premier lanceur des White Sox à frappez le plus avec 30 arrêts ou plus.

Liam avait déjà marqué son nom dans l’histoire des White Sox, mais il restait encore beaucoup à faire, et lors de sa dernière sortie contre les Angels, il a frappé 101 retraits au bâton, la première fois pour un lanceur « aux jambes blanches » de réaliser un tel exploit. . . .

Bien que sa saison avec le plus de retraits au bâton de sa carrière ait été 2019 avec 124, jouant pour les Oakland Athletics, cette saison est déjà sa meilleure en termes d’arrêts avec 34 jusqu’à présent en 40 opportunités. Il reste 15 matchs et nous verrons où Liam Hendriks marque sa limite en cette saison MLB 2021.