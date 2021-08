Liam Lawson n’a pas “éclipsé” Alex Albon en DTM

Alex Albon a déclaré qu’il ne s’était pas senti “éclipsé” par le jeune Red Bull en devenir, Liam Lawson, après avoir remporté sa première victoire en DTM dimanche.

Le pilote de réserve Red Bull F1 et Lawson, 19 ans, ont concouru côte à côte dans la série des voitures de tourisme allemandes cette saison, et Albon a devancé le Néo-Zélandais en P4 au classement des pilotes après avoir remporté la course 2 au Nurburgring.

Lawson, qui participe également à la Formule 2 cette saison, a pris un départ rapide en DTM en remportant quatre podiums lors des six premières courses, tandis qu’Albon a terminé deux fois dans le top trois au cours de la même période.

Lawson, très bien noté, pourrait être en lice pour un futur pilote en Formule 1 s’il continue sa progression dans les catégories juniors, mais Albon, qui pourrait piloter en IndyCar la saison prochaine, a déclaré qu’il avait simplement pris un peu de temps pour s’habituer à sa machine.

“Je ne pense pas avoir été éclipsé”, a déclaré le pilote anglo-thaïlandais après la course, selon Motorsport.com. « C’est normal de prendre un peu de temps pour s’habituer à une voiture, passer d’une F1 à une GT3 est un peu une étape.

« Et en y regardant, j’ai fait quelques courses [where I have] été assez fort, il a juste un peu de mal en qualifications.

« Ce week-end et [at the previous round at] Zolder, c’est positif et nous avons progressé.

“Encore jusqu’à samedi, je ne sais pas où nous en sommes au championnat maintenant mais nous étions cinquièmes [until Race 1], donc ce n’est pas comme si nous étions à l’arrière ne conduisant nulle part.

“Nous avons été compétitifs, donc je pense que pour ma première année en DTM, ça ne s’est pas trop mal passé.”

« Au début de cette année, nous étions un peu en retrait avec l’expérience et chaque course s’est déroulée et nous avons fait un pas en avant.

« Zolder était déjà un bon week-end pour nous et maintenant venir ici, c’est un autre pas en avant. Espérons que nous pourrons maintenir cet élan. »

Dans la course elle-même, ce fut une sortie frénétique au Nürburgring, avec deux périodes de Safety Car et neuf voitures à l’abandon pour Albon, 25 ans, pour se frayer un chemin.

Il a commencé en pole et a regagné le peloton après avoir piqué et redescendu à la 9e place pour la deuxième voiture de sécurité, et a déclaré que c’était un exercice d’équilibre pour s’assurer qu’il conduisait bien et qu’il remportait la victoire dimanche.

“C’était délicat”, a-t-il déclaré. “[At] le départ de la course et la première Safety Car [restart] vous êtes en contrôle, donc ce n’est pas si difficile. Tant que vous obtenez un lancement décent, vous serez en avance dans le virage 1.

“Donc c’était un peu ce truc où tu devais être [both] agressif et prudent. Heureusement, je pense qu’après ce deuxième redémarrage, nous étions tout de suite en P4 et cela a vraiment dicté la course car à partir de là, je n’ai plus eu à me soucier des voitures derrière et je peux éliminer les autres gars un par un.