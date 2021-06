Liam Neeson était autrefois en lice pour Goldeneye de 007, mais raconte une douce histoire sur les raisons pour lesquelles il aurait probablement dit non

in

Alors que d’autres ont refusé la possibilité d’enfiler le meilleur équipement tactique pour sauver le monde, c’est généralement un cas où le timing ne correspond pas. Mais avec le rejet préventif de Liam Neeson du manteau James Bond, c’était purement par amour. Alors que lui et Natasha Richardson travaillaient sur le film Nell à l’époque où il nageait dans les cercles du casting de 007, leur histoire d’amour était à un moment crucial. En fin de compte, l’histoire a vu Neeson et Richardson se marier, et Pierce Brosnan a pris la tête de Goldeneye après l’avoir dépassé une fois auparavant.