Liam Neeson révèle s’il aura un caméo en série Obi-Wan Kenobi

Liam Neeson a joué le maître Jedi Qui-Gon Jinn dans Star Wars : The Phantom Menace, sorti en 1999. Ces derniers mois, il y a eu des spéculations sur le retour du personnage dans la série Obi-Wan Kenobi pour Disney +, mais l’acteur a déjà démentit les rumeurs.

L’interprète a accordé une interview à Jimmy Kimmel, qui lui a demandé s’il serait dans la nouvelle série de la saga qui sera également diffusée sur Disney+.

« J’ai entendu dire qu’Ewan McGregor allait faire le show. Je crois que non. Ils ne m’ont pas contacté. Ils n’ont pas assez d’argent », a répondu avec humour l’acteur, qui fait la promotion de son dernier film, The Ice Road.

Le personnage de Neeson est mort aux mains de Dark Maul dans l’un des duels les plus épiques de la saga galactique dans laquelle il était accompagné de son Padawan d’alors, un jeune Obi-Wan. Cependant, le personnage est par la suite apparu occasionnellement dans des titres tels que Star Wars: The Clone Wars et The Rise of Skywalker, Neeson exprimant le Jedi.

La production d’Obi-Wan Kenobi est actuellement en développement. En plus de McGregor, le casting comprend également Hayden Christensen, l’acteur qui a joué Anakin Skywalker devenu Dark Vador, et Joel Edgerton et Bonnie Pieese en tant que parents adoptifs de Luke Skywalker.

« Ewan McGregor revient dans le rôle emblématique du maître Jedi Obi-Wan Kenobi pour une série Disney +. Officiellement intitulée Obi-Wan Kenobi, la série commence 10 ans après les événements dramatiques de Star Wars : La Revanche des Sith, où il a affronté sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker devenu le mal. Dark Vador. La série est dirigée par Deborah Chow, qui a réalisé des épisodes mémorables de The Mandalorian.