Liam Neeson s’est souvenu du début d’une cascade «effrayante» pour Batman, et maintenant je tremble

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Liam Neeson est facilement l’une des grandes stars de l’action à avoir jamais honoré le grand écran, et il suffit de regarder sa filmographie pour comprendre pourquoi. Taken, The Commuter et Non-Stop ne sont que quelques-uns des films qui mettent parfaitement en valeur ses compétences. Donc, avec cela, vous penseriez que Neeson serait relativement intrépide lorsqu’il s’agit d’effectuer des cascades. Eh bien, il se trouve qu’il y a un coup de Batman Begins que même lui doit admettre était un peu “effrayant” à réaliser. Honnêtement, je tremble même rien que d’en entendre parler.