Liam Payne annonce la présentation de Veeps “Voici le futur”

Liam Payne a annoncé qu’il avait organisé une vitrine d’artistes émergents pour le concert en direct Here’s To The Future. Le concert spécial sera diffusé sur la plate-forme de billetterie Veeps le samedi 31 juillet. Il mettra en vedette des artistes émergents Olivia Dean, Marion Jola, Sam MacPherson et JESSIA.

“Je suis tellement excité d’organiser mon tout premier spectacle pour Veeps et de partager la scène avec ces nouveaux artistes incroyables”, a déclaré Payne. « J’ai hâte que vous entendiez tous leur musique incroyable et que vous les voyiez jouer en direct. Samedi soir va être vraiment spécial.

En plus d’animer Here’s To The Future, Payne interprétera lui-même un court set. Les billets pour l’événement sont au prix de 15 $ et sont disponibles sur le site officiel de Veeps. Alors que l’événement commencera à être diffusé à 15 h HNE, les fans pourront revoir la vitrine des performances jusqu’à 15 h HNE le 2 août.

Payne a taquiné la vitrine sur les réseaux sociaux la semaine dernière avec un Voici la liste de lecture Spotify du futur des fans de musique peuvent s’attendre à entendre pendant le concert. La liste de lecture comprend « I Should Quit » et « I’m Not Pretty » de JESSIA, deux des plus gros singles du musicien canadien. Payne met également en lumière la chanteuse britannique soul Olivia Dean avec “Echo” et “Slowly”. Originaire du New Jersey, Sam MacPherson apparaît sur la liste de lecture avec « Perfect Conditions » et « Routine », tandis que Marion Jola, originaire de Kupang, en Indonésie, apparaît avec « Favorite Sin » et « Don’t Touch Me ».

Pour le propre set de Payne, la liste de lecture comprend les pistes possibles “Remember”, “Familiar”, “Live Forever” et “Strip That Down” de son premier album LP1. Il souligne également sa collaboration Alesso « Midnight », « Stack It Up » avec A Boogie Wit da Hoodie et « Polaroid » avec Bleu Jonas et Lennon Stella. La liste de lecture Here’s To The Future comprend également “18”, une coupe profonde de l’époque de Payne en tant que membre de One Direction.

Les billets sont en vente dès maintenant pour la vitrine Here’s To The Future.