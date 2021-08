Liam Payne annonce son prochain single “Sunshine”

Liam Payne a annoncé que son prochain single “Sunshine” sortira le 27 août. Le morceau sera présenté dans le prochain film de Disney Ron’s Gone Wrong, qui sortira en salles cet automne.

“Je suis un grand fan de Disney, donc travailler là-dessus est un rêve devenu réalité”, a expliqué Payne dans un communiqué. « J’ai hâte que vous entendiez tous Sunshine et que vous voyiez « Ron’s Gone Wrong ». Cela a été très amusant !”

Payne a taquiné une vidéo musicale à venir pour “Sunshine” sur Twitter où il a téléchargé une photo de lui se prélassant dans l’herbe sous-titrée avec du soleil et des emojis de film.

En plus de figurer sur la bande originale du film avec “Sunshine”, Payne fera une apparition vocale dans le film lui-même alors qu’il exprime un personnage du film. L’ancien membre de One Direction rejoint un casting de stars qui comprend également Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner et Thomas Barbusca.

Ron’s Gone Wrong suit l’histoire d’un écolier socialement maladroit nommé Barney et Ron, un appareil numérique marchant et parlant conçu pour être le meilleur ami de son propriétaire avec des dysfonctionnements occasionnels.

“Sunshine” marque la première sortie de l’année de Payne et son dernier single depuis qu’il a fait équipe avec la star de TikTok Dixie D’Amelio en décembre pour le single de vacances “Liste coquine. ” En 2020, il est également apparu sur le single d’Alesso “Midnight” qui a reçu des remix de Vicetone, Jack Wins, Rompasso, etc.

En 2019, Payne a sorti son premier album solo LP1 via Capitol Records qui comprenait les singles à succès « Strip That Down » avec Quavo, « For You » avec Rita Ora et « Familiar » avec J Balvin. Depuis le lancement de sa carrière solo après One Direction, le chanteur a accumulé plus de 5 milliards de streams sur toutes les plateformes.

Pré-enregistrez le dernier single de Liam Payne, Sunshine.