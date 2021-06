Liam Payne confirme sa séparation de Maya Henry après avoir annoncé ses fiançailles .

Liam Payne et Maya Henry se sont séparés des mois après s’être fiancés (Photo: .)

Liam Payne s’est séparé de sa fiancée Maya Henry, des mois après l’annonce de leurs fiançailles.

Le chanteur de Strip That Down, 27 ans, a confirmé qu’ils avaient mis un terme à leur histoire d’amour après plus de deux ans de relation.

En discutant avec la nouvelle star de Dragon’s Den, Steven Barlett, sur sa série YouTube, Diary of a CEO, il a parlé de l’état de sa relation avec le mannequin de 21 ans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était célibataire, il a clarifié: “Je le suis vraiment”, expliquant qu’ils ont mis fin aux choses en lock-out.

Levant le voile sur leur relation, le favori de One Direction a déclaré à l’animateur: “J’ai l’impression plus que tout à ce stade, je suis plus déçu de moi-même que je continue de blesser les gens.

‘Cela m’agace. Je n’ai tout simplement pas été très bon dans les relations.

Liam et Maya ont annoncé leurs fiançailles l’année dernière (Photo: .)

«Et je sais quel est mon schéma de relations avec les relations, je le ressens à ce stade. Je ne suis tout simplement pas très bon avec eux, alors j’ai juste besoin de travailler sur moi-même avant de me mettre à quelqu’un d’autre.

“C’est là que j’en suis arrivé dans ma dernière relation”, a poursuivi le père de famille. «Je ne donnais plus une très bonne version de moi, que je n’appréciais pas et que je n’aimais pas être. Je peux honnêtement dire que je me sens mieux.

«Je ne me sentais pas bien de faire ce que j’ai fait, mais cela devait arriver. Juste une façon banale de dire que c’était le meilleur pour nous deux.

Il y a très peu de gens qui ont vécu ce qu’il a vécu au cours de la dernière décennie. Liam Payne parle de ses moments les plus sombres, de ses relations ratées et de sa carrière d’entrepreneur. Il est inspirant, complexe et profondément honnêteð??????ð????½ Vous allez adorer ça ð??????ð????½ https://t.co/xK8GUZ7XMB pic.twitter .com/5OINre7eXN – Steven Bartlett (@SteveBartlettSC) 7 juin 2021

«Je sais que j’étais le problème. J’ai besoin de me débrouiller et je me sens déjà bien.

Liam est resté muet sur ce qui a exactement conduit à la fin de leurs fiançailles, ajoutant simplement: “J’espère qu’elle est heureuse.”

Le couple a été lié pour la première fois en août 2018 et a rendu public leur relation peu de temps après, l’air aimé sur les tapis rouges.

La star de X Factor a ensuite remercié publiquement son ex de l’avoir rendu “heureux” dans un post jaillissant sur Instagram.

Il s’est agenouillé en 2020, les anciens tourtereaux annonçant leurs fiançailles après deux ans de relation – avec Maya faisant clignoter un énorme diamant sur son annulaire dont la valeur est estimée à 3 millions de livres sterling.

Liam est sorti avec Cheryl pendant deux ans et partage son fils Bear Gray Payne avec le chanteur de Fight For This Love.

