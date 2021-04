Liam Payne dévoile sa peinture du prince Philip en hommage au duc d’Édimbourg ⋆ .

WENN / Instagram

Le membre de One Direction montre le portrait de l’époux de la reine qu’il a dessiné en rendant hommage au duc et se souvient de son héritage après son décès.

Liam Payne a rendu hommage au regretté Prince Philip avec un portrait qu’il a dessiné et peint.

Le chanteur de 27 ans de «Strip That Down» a partagé sa création sur ses Instagram Stories, montrant l’œuvre d’art dès les premiers stades avant de présenter le produit fini.

«Commencer quelque chose de vraiment spécial, j’espère», Liam a légendé la première photo et ajouté à côté d’un suivi. «Prendre forme sur un long chemin à parcourir.»

Avec la troisième photo, Liam a déclaré: “Des heures plus tard, prêt pour la couleur de l’eau (sic).”

Lorsqu’il eut terminé, Liam présenta fièrement son portrait et écrivit: «Repose en paix SAR le Prince Philip. Petit hommage à vous, merci pour votre service. »

Le regretté duc d’Édimbourg sera honoré lors d’un mémorial privé à la chapelle Saint-George du château de Windsor, qui commence à 15 heures BST samedi (17 avril 21).

Les 30 invités devront porter des masques faciaux et s’asseoir dans des sièges à distance sociale lors de la cérémonie à échelle réduite, avec Reine Elizabeth II en raison de s’asseoir seule au service de son mari.

Prince Harry, le petit-fils du regretté duc, est revenu des États-Unis en Grande-Bretagne pour l’occasion tandis que sa femme enceinte Meghan, duchesse de Sussex, reste en Amérique.

Prince William et le frère Harry ont été séparés pendant le service, assis de part et d’autre de l’église. Les deux frères, qui se sont séparés après Harry et sa femme Meghan Markle ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale, avaient auparavant marché ensemble, mais ils ont été séparés par leur cousin lorsqu’ils ont escorté le cercueil du prince Philip dans la chapelle.

