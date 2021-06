Liam Payne “enregistre une nouvelle chanson pour le prochain film de Disney” ⋆ .

Liam aurait enregistré une chanson pour un nouveau film de Disney (Photo: .)

Liam Payne aurait enregistré une nouvelle chanson qui sera présentée dans un prochain film de Disney.

Le chanteur, 27 ans, aurait été approché pour fournir la voix d’un morceau de Ron’s Gone Wrong, qui est coproduit par le studio aux côtés de la 20th Century Fox.

Un initié a déclaré au Daily Star: ” On a demandé à Liam plus tôt cette année de faire une chanson pour Ron’s Gone Wrong.

“Le morceau n’est pas destiné à faire partie de sa deuxième ère après LP1 [Liam’s debut studio album] mais plus comme un ajout.’

La source a également suggéré que Liam et son équipe espèrent sortir plus de nouvelles musiques avant la sortie du film, qui est actuellement prévue pour octobre.

Ils ont ajouté que “des plans sont en cours” pour la fin du verrouillage, Liam devant également se produire au Brésil à la fin de l’année et en Inde en 2022.

Si cela est vrai, Liam suivra les traces de son ancien compagnon de groupe One Direction, Zayn Malik, qui a couvert A Whole New World pour le remake en direct de 2019 d’Aladdin de Disney.

L’ancien membre du groupe One Direction de Liam, Zayn Malik, a également enregistré une chanson pour un film Disney (Photo: .)

Liam a sorti son dernier single Midnight, une collaboration avec AJ Alesso, en avril 2020.

La nouvelle intervient après que l’ancienne star de One Direction a récemment confirmé que lui et Maya Henry s’étaient séparés après deux ans de relation et des mois après l’annonce de leurs fiançailles.

En discutant avec la star de Dragons ‘Den Steven Bartlett sur sa série YouTube Diary Of A CEO, Liam a parlé de son statut relationnel avec le mannequin de 21 ans.

Liam a récemment confirmé qu’il s’était séparé de sa fiancée Maya Henry (Photo: Shutterstock)

Lorsqu’on lui a demandé s’il était célibataire, il a clarifié: “Je le suis vraiment”, expliquant qu’ils ont mis fin aux choses en lock-out.

Levant le voile sur leur relation, Liam a expliqué: “ J’ai l’impression plus que tout à ce stade, je suis plus déçu de moi-même que je continue de blesser les gens. Cela m’agace. Je n’ai tout simplement pas été très bon dans les relations.

«Et je sais quel est mon schéma de relations avec les relations, je le ressens à ce stade. Je ne suis tout simplement pas très bon avec eux, alors j’ai juste besoin de travailler sur moi-même avant de me mettre à quelqu’un d’autre.

Plus : Une direction



Lors de son apparition dans l’émission, le père d’un enfant a également ouvertement parlé d’avoir “des idéations suicidaires” pendant son séjour dans One Direction, tout en luttant “sévèrement” avec sa santé mentale.

Les représentants de Liam Payne ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été approchés par Metro.co.uk.

