Liam Payne et Maya Henry prouvent qu’ils sont plus forts que jamais lors d’un rendez-vous galant

Un couple qui fait ses courses ensemble, reste ensemble.

Liam Payne et henry maya a assisté à la soirée London Fashion Week de The Face le jeudi 7 septembre. 16, où ils ont posé pour des photos bras dessus bras dessous. Les One Direction le chanteur portait un beau costume noir et une cravate, tandis que l’influenceur portait une robe et un blazer en dentelle noire, ainsi qu’un collier en croix en or.

Leur soirée de rendez-vous pour la semaine de la mode est l’une des premières apparitions publiques du couple depuis qu’ils ont ravivé leur romance en juillet. La nouvelle de leur réconciliation a été confirmée après avoir été photographiés en train de quitter une fête à Ibiza en août.

Au moment de leur voyage à Ibiza, une source a expliqué en exclusivité à E! News, “Ils ont pris du temps à part en raison de leurs horaires chargés et de la distance qui les sépare”, mais peu de temps après, ils étaient de retour dans les bras l’un de l’autre.

Alors qu’ils sortent à nouveau ensemble, l’initié a déclaré que Maya et Liam ralentissaient cette fois-ci. “Ils vivent ensemble en Angleterre”, a expliqué la source, “mais ne font pas encore pression sur le mariage ou les fiançailles”.