Liam Payne est apparu sur Good Morning America pour interpréter son dernier single « Ensoleillement” dans un espace de performance cinématographique sur le thème de l’automne dans le cadre de la série de concerts de l’émission matinale. Le chanteur a sorti le morceau optimiste en août pour le film Disney récemment sorti Ron’s Gone Wrong.

Pendant son apparition dans l’émission, Payne a pris le temps de discuter du film lui-même, dans lequel il exprime l’un des personnages animés.

« C’est un film fantastique. Je joue un assistant au quartier général de Bubble. Mon rôle est vraiment, vraiment, vraiment petit, mais c’était tellement amusant de jeter un coup d’œil derrière le voile sur la façon dont ces choses sont fabriquées », a-t-il déclaré. «Et évidemment, avoir un fils de quatre ans aussi, ce sont des points super papa. J’étais vraiment content de m’impliquer. »

Ron’s Gone Wrong suit l’histoire de Barney, un écolier socialement maladroit, et de Ron, un appareil numérique défectueux qui prend vie et est conçu pour être le meilleur ami de son propriétaire. Le film, comme l’explique Payne dans sa conversation sur Good Morning America, marque la première fois que Disney se penche sur le sujet des médias sociaux en tant qu’outil dans un film pour enfants.

« [On social media,] nous essayons tous de nous montrer parfaits », a-t-il déclaré. « Ce robot est le seul robot imparfait au monde qui n’est pas connecté au serveur et il finit par être le héros du jour. »

Écrit par Payne avec Savan Kotecha, Albin Nedler et Carl Falk, « Sunshine » porte un message similaire de positivité. Le groupe d’écrivains a pu se reconnecter et raviver une relation créative passée, étant donné que l’ancien membre de One Direction a souvent travaillé avec les hitmakers pop pendant son séjour dans le groupe.

« Je suis un grand fan de Disney, donc travailler là-dessus est un rêve devenu réalité », a déclaré Payne lorsque le single a été annoncé pour la première fois. « Good Morning America »

Diffusez ou achetez « Sunshine ».