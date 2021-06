Liam Payne met fin à ses fiançailles

in

L’ancien One Direction a annoncé la rupture sur le podcast, affirmant qu’il était célibataire et que il se sentait “déçu de lui-même” pour avoir “fait du mal aux gens”. Bien que Liam ne soit pas entré dans les détails de la séparation, il a précisé qu’il n’avait jamais vraiment été seul et qu’il avait besoin de temps pour apprendre à se connaître.

Liam Payne et Maya Henry sont fiancés. (Samir Hussein / .)

“Réellement Je n’ai pas passé assez de temps juste pour vraiment apprendre sur moi-même. Honnêtement, il n’avait besoin que d’une minute pour me vérifier », a-t-il déclaré. “Je sais que c’était un problème [sus patrones en las relaciones], donc je dois le réparer. Je me sens déjà bien. Cela m’a davantage concentré et j’espère qu’elle est heureuse », a ajouté Payne.