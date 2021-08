in

Bien que l’été commence à se terminer, Liam Payne maintient la haute énergie de la saison en vie dans son dernier single “Sunshine”, publié aujourd’hui via Capitol Records. La piste optimiste et électronique apparaît sur la bande originale du prochain film d’animation Disney Ron’s Gone Wrong, qui est actuellement prévu pour une sortie en salles en octobre.

“Sunshine” arrive avec une vidéo musicale qui amène les téléspectateurs dans le monde de Ron’s Gone Wrong. Dans le visuel, Payne traverse le nouveau single fluide aux côtés d’un certain nombre de personnages du film.

“Tu es comme un rayon de soleil / Ne donne que de bonnes vibrations / A tout moment où tu rentres / Tire-moi dehors / Ne me laisse jamais tomber / Et je veux m’assurer que tu le sais”, déclare le chanteur sur le morceau.

Payne fera une apparition vocale dans le film lui-même alors qu’il exprime un personnage du film. Le rôle de doublage trouve l’ancien membre de One Direction rejoignant un casting de stars qui comprend également Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner et Thomas Barbusca.

Ron’s Gone Wrong est un film sincère sur l’amitié qui suit l’histoire d’un écolier socialement maladroit nommé Barney et Ron, un appareil numérique marchant et parlant conçu pour être le meilleur ami de son propriétaire avec le dysfonctionnement comique occasionnel.

Après annoncer le single plus tôt cette semaine, Payne a partagé son enthousiasme pour le film en déclarant: “Je suis un grand fan de Disney, donc travailler dessus est un rêve devenu réalité.”

“Sunshine” trouve Payne à son meilleur en tant qu’interprète avec un son frais, permettant aux fans de se mettre au courant de la musique sur laquelle il travaille depuis la sortie de son premier album LP1 en 2019 et de son single de Noël 2020 “Liste coquine” avec la star de TikTok Dixie D’Amelio. Le single et la vidéo sont tous deux des indicateurs prometteurs de ce que le chanteur pourrait avoir dans sa manche pour l’avenir.

Diffusez ou achetez « Sunshine ».