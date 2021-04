Mais la vérité est que jusqu’à présent, le bel artiste de 27 ans n’avait pas parlé avec autant de force de son désir de «s’amuser» davantage pendant une période incomparable de sa jeunesse, dans laquelle, à son avis, il aurait péché s’il l’avait été. trop « responsable » et « sérieux » par rapport à ses camarades de groupe.

Crédit obligatoire: Photo de Broadimage / Shutterstock (5412271ds) Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson American Music Awards, Arrivées, Los Angeles, Amérique – 22 novembre 2015 American Music Awards 2015 (Broadimage / Shutterstock / Broadimage / Shutterstock)

« Je pense que j’aurais plus détendu et plus amusé. Je pense que j’ai toujours été un enfant trop sérieux, un de ces enfants qui semblent trop adultes. Il était comme un homme piégé dans le corps d’un petit garçon », a déclaré le Britannique. interprète, père du petit ours avec son ex-compagne Cheryl Tweedy, en conversation avec le magazine Glamour.

A son avis, Liam a pris trop de responsabilités et même le poids de devoir agir comme le « mature » du groupe alors qu’en fait il n’était même pas entré dans la vingtaine, alors maintenant il sent que ses ex-coéquipiers -Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson et Zayn Malik – ont profité de cette période vitale en l’abordant par l’expérimentation, la spontanéité et, bien sûr, l’envie de s’amuser sans trop penser aux conséquences.