Liam Payne se moque de la sortie One Direction de Zayn Malik dans le nouveau TikTok

Pour One Direction des fans partout, Liam Payne continue de leur donner toutes les sensations – d’une manière ou d’une autre.

Le sept. 6, le chanteur de “Strip That Down” a ramené les fans en 2015 pendant quelques secondes seulement lorsqu’il a posté un hilarant TikTok se moquant des conséquences de Zayn Malik’s départ du groupe le plus vendu.

« POV la réunion après que Zayn ait démissionné », a écrit Liam sur le clip amusant, qui le montre en train de prononcer les mots : « Sommes-nous absolument sûrs de la direction dans laquelle nous allons ? »

Et en ce qui concerne la légende accompagnant le message lui-même, le chanteur s’est assuré de faire savoir aux fans que plus de six ans plus tard, son sens de l’humour prévaut toujours. “#Sunshine”, a-t-il écrit, aux côtés d’emojis en pleurs, ajoutant: “J’ai oublié que je l’ai fait il y a quelque temps, j’espère que vous voyez le côté drôle.”

Suite à la décision de Zayn de se lancer en solo en mars de la même année, Liam et ses camarades Harry Styles, Louis Tomlinson et Niall Horan tous sont restés en tant que membres du groupe jusqu’à ce qu’ils annoncent leur interruption à la fin de 2015.