L’IAMAI nomme le juge Sikri à la présidence du comité de règlement des griefs du Digital Publisher Content Grievances Council

Sous la direction du juge Sikri, le GRB visera à fournir un arbitrage indépendant sur les griefs de contenu qui lui sont transmis.

L’Internet and Mobile Association of India (IAMAI) a nommé l’ancien juge de la Cour suprême (à la retraite) Arjan Kumar Sikri pour présider le comité de réparation des griefs (GRB), formé dans le cadre du conseil des griefs des éditeurs numériques (DPCGC). Le GRB traitera les griefs relatifs au contenu concernant l’un des services de streaming vidéo du membre du DPCGC. Le conseil fonctionnera comme un organe indépendant et agira en tant que deuxième niveau au sein du mécanisme de règlement des griefs à trois niveaux tel qu’envisagé par les règles de 2021 sur les technologies de l’information (lignes directrices intermédiaires et code d’éthique des médias numériques).

Sous la direction du juge Sikri, le GRB visera à fournir un arbitrage indépendant sur les griefs de contenu qui lui sont transmis. Les membres du GRB comprennent des personnalités éminentes de l’industrie des médias et du divertissement, des fournisseurs de contenu en ligne, des experts de divers domaines – y compris les droits de l’enfant, les droits des femmes et les lois sur les médias.

La nomination des membres du GRB est une étape cruciale vers la mise en place d’un mécanisme indépendant de règlement des griefs conforme aux règles informatiques 2021. Le GRB supervisera et assurera l’alignement et le respect du Code d’éthique par les membres du Conseil du DPCG, fournira des conseils aux entités membres. sur le Code de déontologie et traiter les griefs qui n’ont pas été résolus par l’éditeur dans le délai imparti. Le comité de règlement des griefs comprend l’actrice Suhasini Maniratnam, Madhu Bhojwani, Gopal Jain et le Dr Ranjana Kumari. Les deux membres des fournisseurs de contenu en ligne sont : Amit Grover, conseiller juridique principal, Amazon India, et Priyanka Chaudhari, directrice juridique, Netflix India.

Récemment, l’IAMAI a annoncé la formation du Conseil des griefs des éditeurs numériques en tant qu’organisme d’autoréglementation indépendant dans le but de fournir une plate-forme de règlement des griefs aux consommateurs de contenu organisé en ligne. Le DPCGC permettra aux consommateurs de faire des choix de visionnage éclairés et de promouvoir l’excellence créative, qui sont la clé du succès à long terme de l’industrie indienne du divertissement.

Le DPCGC compte actuellement 14 éditeurs de contenu en ligne en tant que membres, dont Amazon Prime Video, Alt Balaji, Apple, BookMyShow Stream, Eros Now, Firework TV, Hoichoi, Hungama, Lionsgate Play, MX Player, Netflix, Reeldrama, Shemaroo et Ullu .

Lire aussi : Plus de 90 % des personnes interrogées considèrent le jeu comme une option de carrière viable : le rapport HP India Gaming Landscape Report 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.