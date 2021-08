LiAngelo Ball est une sensation de la Summer League. Pourrait-il faire les Hornets ?

Cette année aurait dû faire un peu plus mal pour LiAngelo Ball. Son jeune frère LaMelo vient d’être nommé NBA Rookie of the Year, son frère aîné Lonzo a décroché un gros contrat pour être le meneur de jeu des Chicago Bulls – et il languissait sans contrat NBA. Bien sûr, il ne fait aucun doute qu’il était heureux pour ses frères, mais la piqûre d’être l’enfant du milieu qui lutte là où vos frères réussissent est difficile à gérer.

Maintenant, étant jeté une bouée de sauvetage par les Charlotte Hornets, LiAngelo Ball tire le meilleur parti de son tir lors de la Las Vegas Summer League.

L’histoire du cheminement de la famille Ball vers la NBA n’est peut-être pas le grand rêve des «trois Lakers» que La’Var avait un jour envisagé lorsque ses fils ont commencé à entrer dans la ligue, mais une touche de succès hyperbolique qu’on nous avait promis pourrait commencer à arriver réalisation. Lonzo a dépassé la nervosité de l’attente des stars pour se tailler une place de solide gardien partant de la NBA. LaMelo est entré dans la ligue avec autant de battage médiatique que de doute, mais il a rapidement fait taire ses critiques et s’est avéré être une star en devenir tout en faisant des Hornets une équipe incontournable.

Pendant ce temps, LiAngelo était fonctionnellement hors jeu. Un court passage de la G League avec l’affilié du Thunder, puis une invitation à la Summer League avec les Pistons qui ne s’est jamais concrétisée par un contrat ont semblé mettre fin à ses rêves NBA. Le gardien de 6’5″ ne s’est pas vanté du cadeau de passage de Lonzo ou de la créativité de LaMelo, le laissant dans le no man’s land parfait de l’enfant du milieu.

Comment LiAngelo Ball s’est retrouvé dans l’équipe de la Ligue d’été des Hornets

LiAngelo a finalement fait une pause avec l’aide de son célèbre frère cadet. Une atmosphère d’entraînement semblable à une bulle a permis à chaque joueur d’inviter une personne à s’entraîner pour s’entraîner avec eux. LaMelo a choisi son frère aîné. En regardant LiAngelo s’entraîner et s’entraîner, les Hornets ont rapidement réalisé que la ligue avait peut-être abandonné trop tôt l’autre membre de la famille Ball. LiAngelo s’est vu offrir une place dans la Summer League et on attendait peu de lui de la part des fans. De l’extérieur, regarder à l’intérieur semblait être du népotisme. Faites en sorte que la recrue vedette soit heureuse d’entrer dans sa deuxième année, laissez son frère entrer. Pas de mal, pas de faute.

Cependant, tout cela a changé dimanche soir lorsque LiAngelo a fait ses débuts pour les Hornets contre les Blazers et a dépassé les attentes les plus folles de tout le monde. Pour être clair, ce n’est pas comme s’il avait mis le feu au monde et laissé tomber 30 sur Portland ou quelque chose comme ça, mais LiAngelo a prouvé qu’il pouvait offrir un créneau qui manquait à Charlotte.

Points forts de la LiAngelo Ball NBA Summer League

Les débuts de LiAngelo Ball en Summer League ont été un énorme succès :

La ligne finale de Ball : 16 points, 5 sur 8 à partir d’une fourchette de trois points, deux rebonds, deux passes décisives, deux interceptions – en 16 minutes.

La qualité inattendue de son jeu dimanche était à quel point il avait l’air confiant avec le ballon dans les mains. Ce n’était pas le cas d’un joueur qui a agi effrayé tout en faisant face à une grande opportunité. LiAngelo a tiré le ballon bien hors de l’écran, montrant un dégagement rapide, il était également impatient de chasser les rebonds dans la peinture et de se créer des opportunités. C’était le genre de jeu d’impact à haute énergie que vous voulez voir d’un joueur qui se bat pour une place dans l’équipe.

Lundi, les Hornets ont joué en grande partie à plat en équipe. LiAngelo n’a pas été en mesure de suivre parfaitement son match contre les Blazers, mais il a montré quelques éclairs.

Ligne finale de Ball : 10 points sur 5 tirs sur 10 et cinq rebonds en 19 minutes.

Bien qu’il ne soit pas aussi impressionnant que son premier match, la volonté de jouer sur le verre offensif est ce qui s’est démarqué. Le moment fort du match de LiAngelo a eu lieu sur un trois raté, qu’il a rapidement poursuivi avant de laisser tomber un flotteur qui lui a valu un and-1. Cela montrait un toucher dans la peinture, une conscience du jeu et un effort important pour chasser son propre rebond.

LiAngelo Ball pourrait-il réellement fabriquer les Hornets ?

Il y a peut-être une opportunité pour LiAngelo Ball de trouver enfin une maison dans la NBA. Oui, ce sera une bataille difficile pour trouver une place sur la liste, mais peut-être que les compétences de Ball fonctionnent comme un ajustement de basket-ball en plus de sa connexion avec son frère.

Marquer 16 points en 16 minutes est une sacrée statistique, mais c’est ce tir de 5 sur 8 sur trois qui a probablement attiré l’attention des Hornets. Cette intersaison, l’équipe s’est séparée de deux de ses gardiens de rotation les plus critiques, Devonte ‘Graham et Malik Monk, sur lesquels on comptait tous deux pour fournir des tirs de périmètre sur le banc. Au lieu de cela, l’équipe a décidé de surcharger l’athlétisme, en sélectionnant James Bouknight et Kai Jones au premier tour du repêchage de la NBA, et en ajoutant Kelly Oubre Jr. comme agent libre de renom. Tous les gars qui soutiendront LaMelo Ball et nous donneront de nombreux moments forts cette saison, mais laissant les Hornets manquer cruellement de tirs.

À l’heure actuelle, Charlotte n’a vraiment que quatre tireurs de périmètre fiables sur sa liste : Gordon Hayward (41,5 %), Terry Rozier (38,9 %), Ish Smith (36,7 %) et LaMelo (35,2 %). La perte de Graham et Monk se traduit par 5,3 à trois par match sur le banc qui doivent être pris en compte, et Ish Smith, surtout à 33 ans, n’est pas un joueur qui aime vraiment tirer en profondeur.

L’opportunité a peut-être été créée par son frère, mais LiAngelo fait de son mieux pour ne pas la gaspiller. Il est beaucoup trop tôt pour dire qu’il a « réussi » et il devra y avoir de nombreuses sorties comme dimanche soir pour trouver une place sur l’alignement de la soirée d’ouverture des Hornets, mais continuez de surveiller s’il draine des tirs en profondeur. Si cela se transforme en un modèle, vous pourriez même voir l’enfant Ball du milieu trouver une maison dans la NBA.

LiAngelo Ball n’est peut-être jamais la star que sont ses frères, mais être l’enfant du milieu vous habitue à être ignoré comme ça. En fin de compte, cela pourrait être le meilleur résultat pour lui.