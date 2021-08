LiAngelo Ball : “J’ai l’impression d’appartenir à la NBA”

in

Boule LiAngelo a joué la Summer League avec Charlotte frelons dans le but de chercher un créneau en NBA : il a en moyenne 9,6 points et 1,6 passes décisives par match. Le joueur de 22 ans veut tenter sa chance dans la meilleure ligue du monde. La fraternité de Lonzo et LaMelo veut entrer dans la meilleure ligue du monde :

“J’ai l’impression d’appartenir à cette ligue, mais je ne peux pas enseigner plus que ce que j’ai déjà enseigné. Je sais que je peux faire mieux à l’avenir.”