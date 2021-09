LiAngelo Ball ne jouera pas LaMelo aux Charlotte Hornets

L’un des noms les plus intéressants de la Ligue d’été de la NBA qui s’est joué il y a quelques semaines était celui de Boule LiAngelo. Avec Charlotte frelons, le troisième frère de cette famille caractéristique qui a déjà deux enfants placés dans les plus hauts rangs de la meilleure ligue de basket-ball de la planète est le dernier à tenter de se forger un avenir en NBA, même si pour le moment il ne semble pas pouvoir faire cela.

Le bon vieux LiAngelo avait déjà un contrat de 10 jours la saison dernière et a finalement été mis au rebut par les Detroit Pistons, l’une des pires équipes de la saison dernière. L’illusion a rempli le présent du joueur l’été dernier avec son excellente performance dans la Summer League, mais pour l’instant il n’aura aucune chance dans l’élite du basketball nord-américain.

Parce que?

Les dernières informations qui volent des Etats-Unis et qui ont déjà traversé la mare confirment que la direction des Charlotte Hornets a pris la décision de ne pas inviter le joueur ou l’équipe au Training Camp malgré leur bon été.

Avec trop de jeunes talents dans les postes extérieurs, la position de LiAngelo Ball était couverte et donc la décision. Son propre frère LaMelo Ball, un Terry Rozier de plus en plus installés, les jeunes James Bouknight, Cody Martin à la 2e place pour profiter de sa performance défensive et de son lancer extérieur, le nouveau venu Ish Smith, Codie Lewis, Wesley Iwundu, DJ Carton…

Pour l’instant, pouvoir voir les frères 3 Ball s’installer en NBA devra attendre, même si le bon été réalisé par LiAngelo ne sera pas oublié de si tôt et il ne serait pas surprenant qu’il finisse par recevoir une proposition à court terme pour montrer sa valeur.