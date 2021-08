LiAngelo Ball pourrait signer Michael Jordan dans Charlotte Hornets

Beaucoup l’ont déjà abandonné, le considérant comme le maillon faible de la saga familiale, mais Boule LiAngelo Il est en train de devenir un talent de marqueur incommensurable qui pourrait avoir une place dans la meilleure ligue du monde. Ses belles performances dans le Ligue d’été Ils provoquent une énorme performance médiatique, comme tout ce qui se passe avec un joueur qui porte ce nom de famille, et à 22 ans il se donne une occasion unique de trouver sa place en NBA, ce qui semblait presque impossible. Après avoir joué en Lituanie au gré de son père et dans une stratégie plus médiatique que sportive, ce tireur extérieur consommé s’est concentré sur la ligue junior californienne, dans laquelle il est venu affronter des joueurs du niveau de Barrett ou Bagley, contre lesquels ont réussi à ajouter grands chiffres de notation, comme indiqué par Hoopshype.

– COMPTE LE – LiAngelo Ball bat le buzzer à distance sur ESPNU ! #NBASété pic.twitter.com/umo730e7rS – NBA (@NBA) 12 août 2021

La grande majorité de ses points vient du catch & shoot, pouvant devenir un spécialiste du triple pour n’importe quelle franchise. Les doutes qui l’entouraient jusqu’à présent se sont concentrés sur ses capacités athlétiques et son efficacité défensive, quelque chose qu’il doit améliorer pour devenir un 3 & Def, un profil toujours très apprécié en NBA. Cela donne l’impression qu’il a beaucoup travaillé ces derniers temps puisque sa version du jeu présentée en Summer League est nettement plus élevée que prévu. Tellement que Michael Jordan a été étonné par sa confiance en soi et sa capacité à marquer, envisageant sérieusement sa signature pour certains Charlotte frelons ils ont besoin de points sur le banc et de profondeur dans l’équipe.

LiAngelo Ball sort de deux écrans vers le bas et frappe le C&S 3 du haut de la touche. pic.twitter.com/sSIojSPoDJ – Aram Cannuscio (@AC__Hoops) 8 août 2021

LiAngelo Ball n’exclurait pas de jouer en Europe si les Hornets ne lui laissaient pas une chance

Pour le moment, les nouvelles positives de son jeu portent sur l’attaque et le tir extérieur, puisqu’il ne rebondit pas, il lance très rarement le ballon au sol et il n’a pas de plan B dans son jeu. Cela peut soulever des doutes sur sa capacité à jouer en NBA, car les défenseurs auraient la tâche facile avec lui, sachant que raccourcir ses lancers éliminerait un problème, mais Jordan est prêt à tenter le coup et à montrer qu’il a appris de ses erreurs. passé et peut être un acteur avec un rôle remarquable. En Europe également, ils restent très conscients de leur progression puisqu’elle pourrait être beaucoup plus importante qu’en NBA.