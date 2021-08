Lianne Sanderson révèle le brillant geste de Thierry Henry à Arsenal et comment elle a été inspirée par la légende de la France et Dennis Bergkamp

in

L’ancienne attaquante d’Arsenal Women’s, Lianne Sanderson, a révélé que Thierry Henry avait déjà payé son salaire lorsqu’elle était au club.

Henry, parmi d’autres joueurs des Gunners de l’époque, parrainait l’équipe féminine lorsqu’elle jouait pour le club entre 2003 et 2008.

Sanderson a remporté 50 sélections en Angleterre au cours de ses jours de jeu.

Et Sanderson dit que ce n’était pas seulement un geste brillant de la part du Français, mais c’était aussi une belle expérience de rencontrer et de passer du temps avec la légende du clubta.

“Quand j’ai joué pour Arsenal Women, nous avons eu une situation où les hommes ont commencé à nous sponsoriser. Donc, ils paieraient une partie de nos salaires », a déclaré Sanderson à talkSPORT.

« Nous parlons d’il y a 10 à 12 ans maintenant, mais j’ai eu la chance d’avoir Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Theo Walcott.

« Un an après l’autre, nous prenions une photo et ils la mettaient dans une boutique du club. C’était brillant.”

Henry a joué 254 fois pour Arsenal, marquant 174 buts en huit ans avec les Gunners.

. – .

Henry a marqué un vainqueur dramatique contre Leeds à son retour

Il a remporté deux titres de Premier League et deux FA Cups sous la direction d’Arsene Wenger, avant de déménager à Barcelone en 2010.

Il est ensuite revenu en prêt des New York Red Bulls en 2012 et a marqué un but vainqueur contre Leeds en FA Cup.

Sanderson a ajouté que, malgré son soutien à un club rival, elle pouvait toujours apprécier l’excellence de la légende d’Arsenal.

“C’était génial de pouvoir lui parler et je suis un fan de Manchester United, tout le monde le sait, mais je respecte toujours la qualité.

« Le fait que j’allais à Highbury pour chaque match à domicile, juste pour regarder Dennis Bergkamp et Thierry Henry faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. La qualité des « Invincibles » était à un autre niveau.

“C’était un joueur brillant, et c’était génial que j’aie pu passer du temps sur le terrain d’entraînement et les regarder s’entraîner parfois aussi.”

JOUER AU SÉLECTEUR talkSPORT

C’est de retour et juste à temps pour la nouvelle saison de Premier League, qui commence le 13 août avec Brentford accueillant Arsenal vendredi soir