Lib Dems refusent d’exclure un pacte avec les travaillistes alors que le député esquive la question sur l’élection partielle de Batley | Politique | Nouvelles

18/06/2021 Le à 21h45 CEST Franchement et sans spéculation. L’entraîneur de football espagnol, Luis Enrique Martinez, couper le débat dans l’œuf et dans les déclarations du matin à ‘Cuatro’ et les déclarations du soir lors de la conférence de presse avant le match contre la Pologne, défendu et protégé Alvaro Morata, la cible de toutes […] More