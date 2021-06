Lib Dems renverse la majorité conservatrice dans une «onde de choc» des élections partielles

in

e Parti conservateur a subi une humiliante défaite aux élections partielles alors que les libéraux-démocrates ont remporté une victoire historique à Chesham et Amersham.

Lib Dem Sarah Green est la plus récente députée du pays après avoir remporté le siège, qui est un bastion des conservateurs depuis sa création en 1974.

Le concours a été déclenché par la mort de l’ancienne ministre du Cabinet Dame Cheryl Gillan, qui a remporté le siège avec une majorité de 16 233 aux élections générales de 2019, soit environ 55% des voix.

Le résultat époustouflant a vu Mme Green vaincre Tory Peter Fleet par une majorité de 8 028.

Mme Green a déclaré qu’elle était “humiliée par la confiance que vous avez placée en moi” et a promis qu’elle demanderait des comptes au gouvernement.

« Ce Parti conservateur a tenu les gens à travers le pays pour acquis pendant trop longtemps », a-t-elle déclaré.

Cette victoire a permis à Mme Green de remporter près de 56,7% des voix, les conservateurs deuxième, le Parti vert troisième avec 1 480 voix et le parti travailliste quatrième avec seulement 622 voix, perdant ainsi le dépôt du parti.

Dans son discours d’acceptation, Mme Green a déclaré: “Ce soir, la voix de Chesham et Amersham est sans équivoque. Ensemble, nous avons dit « Assez, c’est assez, nous serons entendus et ce gouvernement écoutera ».

« Cette campagne a montré que peu importe où vous vivez, ou à quel point une circonscription peut sembler sûre, si vous voulez un député libéral-démocrate, vous pouvez avoir un député libéral-démocrate.

« Si vous souhaitez rejeter la mauvaise gestion des conservateurs et voter pour une voix qui vous représentera et défendra vos droits, ce sont les libéraux-démocrates qui continueront à se battre pour vous. »

Elle a ajouté: «Nous continuerons le travail pour tenir ce gouvernement responsable d’avoir laissé Covid déchirer les maisons de soins. Nous défendrons les trois millions de personnes exclues du soutien financier tout au long de la pandémie et nous mettrons au défi Boris Johnson d’être beaucoup plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique, en soutenant nos travailleurs de première ligne et en soutenant nos petites entreprises. »

Le leader de Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré que le résultat – dans un siège dit du « Mur bleu » au cœur des conservateurs – avait « envoyé une onde de choc dans la politique britannique ».

S’adressant vendredi à l’émission Today de BBC Radio 4, il a déclaré: “C’est le meilleur résultat des élections partielles des libéraux-démocrates ou l’un des meilleurs jamais enregistrés et cela signifiera que s’ils se répètent dans le Sud, des dizaines de sièges conservateurs tomberont aux mains des conservateurs. Démocrates libéraux.”

Il a ajouté: “Je pense que ce qui se passait, ce sont les gens ici et en fait dans le Sud, nous l’avons trouvé lors des élections locales, nous pensons qu’ils ont été ignorés par les conservateurs, pris pour acquis, et toute une série de problèmes le montrent.”

M. Davey a cité les réformes de planification proposées comme exemple d’un problème local qui n’entraînerait pas « les logements abordables dont les gens ont besoin ».

Il a ajouté: “Il y a en fait beaucoup plus d’insatisfaction envers Boris Johnson que les sondages ne le suggèrent.”

Le ministre de la Police Kit Malthouse a qualifié le résultat de l’élection partielle de “très décevant” et a déclaré qu’il devrait y avoir une “analyse d’après-match assez importante” sur ce qui n’a pas fonctionné pour les conservateurs.

“C’est évidemment très décevant, je ne peux rien prétendre du contraire”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Vraiment triste pour notre fantastique candidat Peter Fleet. J’y étais moi-même il y a quelques jours à peine, frappant aux portes pour lui.

“Nous devrons évidemment avoir une analyse d’après-match assez importante et comprendre ce qui s’est réellement passé.

“Traditionnellement, il est toujours difficile pour les gouvernements, quels que soient les 11 ans, à mi-mandat, de remporter une élection partielle, mais il y a là des leçons pour tout le monde et elles deviendront sans aucun doute claires dans les jours à venir.”

L’ampleur de la défaite sonnera l’alarme au quartier général de la campagne conservatrice (CCHQ).

Les principaux problèmes de la campagne comprenaient la ligne ferroviaire HS2, qui traverse la circonscription et les réformes de planification proposées par le gouvernement qui ont suscité des craintes quant à la construction dans la campagne autour du siège des Chilterns.

M. Fleet a reconnu la nécessité de rétablir «la confiance et la compréhension» avec les électeurs et a également suggéré que les conservateurs avaient été dépassés par les Lib Dems.

“C’était clairement un résultat très décevant, pas le résultat auquel je m’attendais ni mon équipe”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« C’est un résultat absolument extraordinaire qui doit tenir compte du fait que le parti libéral-démocrate n’a pas simplement jeté l’évier de la cuisine dans cette circonscription, je pense que c’était le micro-ondes, la table, le four, le lave-vaisselle, le chien, le chat et tout ce qui traînait aussi.

“Et nous devrions considérer cela lorsque nous réfléchissons à la nature extraordinaire du résultat.”