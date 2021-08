Libération tranquille du GPL : 2021-2022 pour lever le rideau sur la subvention budgétaire des carburants

Ces mesures ont aidé le gouvernement à économiser près de 71 301 crores de roupies cumulativement jusqu’au 31 mars 2020.

Le budget du Centre sera probablement complètement libéré du fardeau des subventions sur les carburants au cours de l’exercice en cours, marquant la fin d’un poste de dépenses délicat et politiquement sensible dont il a longtemps lutté pour se débarrasser. L’une des trois principales subventions explicites financées par le budget, via des obligations pétrolières et par des sociétés pétrolières en amont appartenant à l’État, la subvention budgétaire pour le carburant a culminé à près de Rs 1 lakh crore en 2012-13. Le processus de fin de la subvention aux carburants a commencé avec la déréglementation des prix de l’essence au détail par le gouvernement UPA-II en juin 2010 ; le même gouvernement a également lancé la déréglementation des prix du diesel en janvier 2013 via des augmentations mensuelles progressives des prix de 50 paise/litre, un processus qui a été achevé par le gouvernement Narendra Modi 1.0 en octobre 2014. Alors que la subvention sur le kérosène (utilisé pour l’éclairage) était négligeable depuis FY15, le seul poste qui a continué sous le régime de subvention par la suite était le gaz de cuisine.

Depuis juin 2020, le gouvernement ne dépose plus la subvention sur le GPL ou le gaz de cuisine sur les comptes bancaires des bénéficiaires cibles. Une baisse des prix mondiaux du pétrole brut (d’où les prix mondiaux des produits GPL) depuis mai 2020 a donné au gouvernement la possibilité de retirer la subvention GPL. Les consommateurs finaux n’avaient pas ressenti le pincement jusqu’en novembre 2020 grâce aux prix mondiaux du GPL en sourdine ; même sans subventions, les bouteilles de GPL nationales coûtaient juste environ Rs 600, proche du prix auquel la subvention a commencé. Comme les prix mondiaux ont augmenté depuis, le gouvernement n’a pas rétabli la subvention. La décision de mettre fin à la subvention a été prise et mise en œuvre discrètement ; il n’y a pas eu d’annonce officielle de la même chose.

Alors que les taux mondiaux commençaient à augmenter, le prix de détail sans subvention de la bouteille de GPL domestique a franchi la barre des 700 Rs en février 2021 et a dépassé 800 Rs en mai, poussant une grande partie des utilisateurs à faible revenu à ne pas remplir les bouteilles. Sur les huit crores bénéficiaires du programme Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), 3,2 crores n’ont pas rempli leurs bouteilles de GPL au cours du premier trimestre de l’exercice 22. La baisse d’utilisation est due au fait que le prix final de la bouteille standard de 14,2 kg a augmenté de 43,3% depuis mai 2020.

La rationalisation des subventions au GPL a commencé avec le programme de transfert direct d’avantages de GPL (DBTL) ou PAHAL lancé le 1er juin 2013 ; le programme couvrait tous les consommateurs au 1er janvier 2015. DBT-PAHAL a aidé à éliminer les connexions GPL en double, fausses/inexistantes et inactives de 4,49 crores. De plus, 1,08 crore de consommateurs ont renoncé à leur subvention dans le cadre de la campagne « GiveItUP ». À compter du 1er janvier 2015, le gouvernement a arrêté les subventions sur le GPL pour les personnes ayant déclaré un revenu imposable de Rs 10 lakh et plus au cours de l’exercice précédent. Ces mesures ont aidé le gouvernement à économiser près de 71 301 crores de roupies cumulativement jusqu’au 31 mars 2020.

L’estimation budgétaire du Centre (BE) pour la subvention au GPL au cours de l’exercice 22 est de 14 073 crores de roupies ; cela se compare aux Rs 36 178 crore dépensés au cours de l’exercice 21. La subvention GPL au cours de l’exercice 21 se composait de 25 520 crores de Rs dépensés pour le PAHAL et de 9 690 crores de Rs pour fournir gratuitement la première connexion au GPL aux ménages pauvres dans le cadre du PMUY. Étant donné que le programme PAHAL a pratiquement cessé de sortir à partir de juin de l’année dernière, le budget de subvention au GPL cette année serait de quelques centaines de crores dépensés en subvention de fret pour les consommateurs dans des régions éloignées comme certaines parties du nord-est.

Le BE pour PAHAL en FY22 est de Rs 12 480 crore. Aucun montant n’a été prévu pour fournir des connexions aux ménages pauvres dans le cadre du Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY). Dans le cadre du PMUY lancé en mai 2016, le gouvernement verse 1 600 Rs/utilisateur aux sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) pour couvrir le coût de la fourniture de connexions et de bouteilles aux nouveaux utilisateurs de GPL. Les OMC fournissent également des prêts sans intérêt aux bénéficiaires du PMUY pour couvrir le coût de la première recharge. Le montant du prêt doit être récupéré sur le montant de la subvention payable par le gouvernement aux clients à chaque recharge.

Les prix du GPL dans le pays sont basés sur les prix de référence internationaux, qui sont passés de 359 $/tonne en octobre 2020 à 607 $/tonne en avril 2021. L’Inde importe plus de 55 % de ses besoins en GPL. Le poids du GPL dans l’indice des prix de gros est de 0,64%.

Pendant ce temps, les OMC ont constaté une augmentation significative du risque de crédit dans les prêts PMUY. Pour Indian Oil (IOCL), sur les prêts à la consommation du PMUY de 3 023 crores de Rs, autant que 910 crores de Rs ont été classés comme «douteux» à la fin de l’exercice 21, étant donné l’incidence des bénéficiaires qui n’ont pas rempli les bouteilles depuis plus plus de 12 mois. Hindustan Petroleum a créé une provision pour dépréciation de Rs 618 crore jusqu’en mars 2021 contre les prêts de Rs 1,882 crore accordés aux consommateurs du PMUY. On ne sait pas immédiatement comment les MOC cherchent à récupérer les montants des prêts, étant donné que le retrait des subventions signifie que les prêts en difficulté ne feront qu’augmenter.

Le ministre d’État du pétrole et du gaz naturel, Rameswar Teli, a déclaré récemment au Parlement que jusqu’à 7,9 crores de consommateurs PMUY avaient rempli leurs bouteilles de GPL au cours de l’exercice 21. Les bénéficiaires ont rechargé 3,01 bouteilles en moyenne au cours de l’exercice 20, et leur consommation moyenne avait augmenté de 44 % par an au cours de l’exercice 21. L’augmentation de la consommation au cours de l’exercice précédent était due à l’avantage accordé aux utilisateurs du PMUY dans le cadre du Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, dans lequel le coût des recharges de bouteilles de GPL était payé à l’avance sur les comptes bancaires des bénéficiaires pendant les blocages de Covid-19 en 2020. Des cylindres gratuits de 14,2 crores ont été distribués gratuitement aux bénéficiaires du PMUY d’avril à décembre 2020 dans le cadre de ce forfait, qui a coûté environ Rs 12 000 crore (les avances ont été transférées par les sociétés de commercialisation du pétrole sur les comptes bancaires des bénéficiaires du PMUY).

Alors que le gouvernement a l’intention d’utiliser les ressources libérées par la suppression des subventions aux carburants à des fins productives telles que les dépenses en capital, ce plan est contrecarré car il y a eu une augmentation simultanée des subventions alimentaires à partir de FY17, grâce à la loi sur la sécurité alimentaire nationale et la des mesures de secours comme le programme de céréales gratuites dévoilé après la pandémie. Même si les estimations budgétaires initiales des subventions alimentaires sont restées autour d’un crore de Rs 1 lakh au cours de ces années, les dépenses réelles étaient considérablement plus élevées. Le gouvernement a organisé des fonds du National Small Savings Fund (NSSF) pour combler l’écart.

Les dépenses budgétaires consacrées aux subventions alimentaires représentaient un énorme crore de Rs 5,25 lakh au cours de l’exercice 21, grâce au fait que le financement hors budget via la NSSF (environ Rs 2,4 lakh crore) a été intégré au budget et au programme de céréales gratuites (qui a coûté 1,3 Rs. lakh crore) mis en œuvre pour soulager les gens de Covid.

Bien sûr, la subvention alimentaire continuera de rester élevée et pourrait se situer autour de Rs 2,8 lakh crore au cours de l’exercice 22, car le gouvernement met en œuvre un programme de céréales gratuites pour mai-novembre à un coût estimé à près de Rs 1 lakh crore. La subvention aux engrais, qui est restée autour de 70 000 crore de roupies/an au cours de la dernière décennie, a augmenté de 58 % en un an pour atteindre 1,28 crore de lakh de roupies au cours de l’exercice 21, le gouvernement ayant apuré les arriérés. On estime que la subvention aux engrais coûtera environ 95 000 crore au gouvernement au cours de l’exercice 22.

Les subventions aux carburants sont passées de 0,97 % du PIB au cours de l’EX13 à 0,18 % au cours de l’EX21. Au cours de la même période, la subvention alimentaire est passée de 0,85% du PIB à 2,7% tandis que la subvention aux engrais est restée inchangée autour de 0,65% du PIB.

Bien que le gouvernement ne soit peut-être pas en mesure de réduire le fardeau des subventions alimentaires en raison de la Loi sur la sécurité alimentaire nationale, qui oblige le gouvernement à donner des céréales alimentaires hautement subventionnées à quelque 80 crores de personnes, DBT est en train de réfléchir à une subvention aux engrais pour réduire le coût fiscal.