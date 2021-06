Liberator & Universal Set d’OMD pour une réédition de vinyle en août

Après les célébrations de leur 40e anniversaire l’année dernière qui les a vus sortir leurs plus grands succès et leur coffret anniversaire, Souvenir, Orchestral Maneuvers In The Dark (OMD) ont annoncé d’autres rééditions remasterisées de leur album britannique Top 20 Liberator et de leur album de 1996 Universal en vinyle le 6 août sur UMC/Liberator.

La fascination du leader Andy McCluskey pour les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale a influencé le titre de l’album britannique du Top 20 Liberator, nommé d’après l’avion B-24 Liberator. Avec un pic au numéro 14 dans les charts britanniques, le disque comprend les singles “Stand Above Me” et “Dream Of Me” ainsi qu’une reprise du morceau classique de 1967 du Velvet Underground, “Sunday Morning”. Universal, le dixième album du groupe sorti en 1996, a également eu du succès dans les charts avec le single “Walking On The Milky Way” entrant dans le Top 20 des charts britanniques et a vu le groupe faire sa 29e et dernière apparition sur Top of the Pops.

Les deux albums, qui n’étaient pas disponibles en vinyle depuis leur première sortie, seront réédités sur vinyle noir 180g et remasterisés dans les studios emblématiques d’Abbey Road. Les sorties font suite à une série de rééditions au cours de la dernière année d’OMD, y compris le vinyle limité de 12 pouces de leur légendaire tube anti-guerre “Enola Gay” ainsi qu’une réédition limitée du premier single emblématique du groupe, “Electricity”, sur vinyle 7″.

OMD entreprendra également une tournée des arènes au Royaume-Uni en novembre de cette année. La tournée, qui verra le groupe interpréter des chansons de leur album emblématique Architecture & Morale, ainsi que de nombreux autres succès de leur catalogue légendaire, s’arrêteront à l’Eventim Apollo de Londres et à deux spectacles de la ville natale au Liverpool Empire et à l’Olympia.

En plus de la tournée, les fans et le groupe peuvent redonner à l’équipe de la tournée lors du livestream “You Me & OMD” à l’Indigo de Londres à l’O2 le 19 juin. L’émission est destinée à collecter des fonds et à sensibiliser leur équipage, dont les moyens de subsistance ont été tellement touchés à la suite de la pandémie mondiale de Covid-19.

Attachez-vous et préparez-vous à rien d’autre que le meilleur d’un groupe qui est sans aucun doute toujours au sommet de son art.

OMD jouera les grands titres de l’arène britannique suivants en novembre 2021 :

Novembre:

Lun 1 : GLASGOW, O2 Academy

Mardi 2 : ÉDIMBOURG, Usher Hall

Mer 3 : GATESHEAD, Sage

Ven 5 : HULL Bonus Arena

Sam 6 : LEEDS, première arène directe

Dim 7 : CAMBRIDGE, Corn Exchange

Mar 9 : LEICESTER, DeMontfort Hall

Mer 10 : CARDIFF, Motorpoint Arena

Vendredi 12 : BIRMINGHAM, Resorts World Arena

Samedi 13 : LONDRES, Eventim Apollo

Dimanche 14 : BOURNEMOUTH, BIC

Mar 16 : BRIGHTON, Brighton Center

Mer 17 : OXFORD, Nouveau Théâtre

Ven 19 : MANCHESTER, O2 Apollo

Samedi 20 : MANCHESTER, O2 Apollo

Dimanche 21 : LIVERPOOL, Empire

Mar 23 : LIVERPOOL, Eventim Olympia.

