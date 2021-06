Liberbank Cantabria Sinfín a battu la Bidasoa 33-28 lors de la première demi-finale de la Coupe Asobal

05/06/21 à 20:28 CEST

.

Mené par un excellent Ernesto Sánchez dans les buts et une belle défense, Liberbank Cantabria Sinfín a donné la surprise et s’est qualifiée pour la finale de la Coupe Asobal après avoir clairement battu la Bidasoa de Irún (33-28), dans un match où il a eu le contrôle de bout en bout et attend déjà le Barça ou Bada Huesca dans le duel pour le titre.

SANS POUR AUTANT

BID

LIBERBANK CANTABRIE SINFÍN, 33

(13 + 20) : Ernesto Sánchez (p., 1), Nacho Valles (6, 2p.), Nicolás Zungri (7), Diego Muñiz, Vladyslav Ostroushko (4), Alejandro Blázquez (6), Alberto Pla (3) -à partir de sept-, Elcio Carvalho (ps), Herrero Lon (5), Cristian Postigo, Carlos Lastra, Ángel Basualdo, Sergio Rubio et Luis Pla.

BIDASOA IRUN, 28

(11 + 17) : José Manuel Sierra (p.), Jon Azkue (6), Sergio de la Salud (2), Rodrigo Salinas (5), Iker Serrano (1), Iñaki Cavero (5, 2p.), Adrián Crowley -sept partant-, Xoan Ledo (p., 1), Dan-Emil Racotea (2), Mikel Zabala (3), Julen Aguinagalde (2), Thomas Tesorière (1), Nicolás Bonanno et Matheus Da Silva.

ARBITRES

Bustamante López (Navarre) et Álvarez Mata (basque). Deux minutes ont été exclues de Nicolás Zungri (16:05) et Vladyslav Ostroushko (39:54), de Liberbank Cantabria Sinfín; et Dan-Emil Racotea (35:12) et Julen Aguinagalde (41:18), de Bidasoa Irun.

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

1-1, 5-2, 7-3, 10-6, 11-8, 13-11 (repos), 16-12, 19-14, 21-16, 26-19, 29-24 et 33-28 (final).

INCIDENTS

Première demi-finale de la Coupe Asobal de handball masculin jouée devant environ 1 000 spectateurs au Palacio de los Deportes de Santander ‘La Ballena’.

L’hôte a profité du manque de succès de la Bidassoa et a obtenu une séquence de 4-1 au début du match, incitant l’entraîneur de la Bidasotarra, Jacobo Cuétara, à demander rapidement un temps mort pour tenter de réorienter la situation.

La performance exceptionnelle d’Ernesto Sánchez sous les bâtons a permis à l’équipe hôte de conserver son avantage dans les minutes suivantes et de se placer dans le Équateur de la première mi-temps avec un 7-3 en sa faveur.

Malgré les efforts de l’équipe basque pour réduire les écarts, Liberbank Cantabria Sinfín est restée très ferme en défense et a protégé ses revenus, qui variaient entre trois et quatre buts.

Dans les derniers instants des 30 premières minutes, le Sinfín a semblé montrer le grand effort fourni et la Bidasoa Irún a pu réduire les différences pour atteindre la pause. avec seulement deux buts en dessous dans l’électronique (13-11).

A la reprise, Liberbank Cantabria a commencé avec une course de 3-0 pour mettre le score à 16-11, obligeant Cuétara à demander un autre temps mort pour arrêter d’essayer d’arrêter l’hémorragie.

Ernesto Sánchez a été décisif avec ses 16 arrêts

| ASOBAL

Ernesto a continué à donner un récital dans le but et l’équipe de Víctor Montesinos, à 10 minutes de la fin du match, a vu la possibilité de jouer la finale plus près, atteignant un avantage momentané allant jusqu’à 8 points (26-18).

Bidasoa Irún a pressé ses options en jouant les dernières minutes sans gardien de but en attaque et en appuyant sur tout le terrain en défense, mais finalement il n’a pas pu empêcher le Liberbank Cantabria Sinfín a disputé sa première finale de Coupe Asobal grâce au 33-28 définitif. Son rival sera le FC Barcelone ou Bada Huesca, les deuxièmes demi-finalistes.