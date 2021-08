LIBERDADE DE CRISTIANO ? – Gestion de Madrid

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Révolutionnaire portugais et leader des droits aux trophées, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, est sur le point d’être enfin libéré du grotesque centre de détention italien, la Juventus, autrement connu comme l’une des prisons les plus difficiles mentalement que l’on puisse endurer. Après y avoir été condamné à 3 longues et dures années de travaux forcés par Dirigeant espagnol Republicano Confederaciones, Don General Florentino Pérez Rodríguez de l’Armée de l’Association Souveraine Royale de Madrid. Le héros portugais a obtenu l’amnistie et l’immunité politique car il a tendance à passer le reste de ses années à Manchester. Où sa révolution a commencé. Bien que le parti anglais Red Devil crie au scandale de sa libération, car ils considèrent son passage du côté bleu de Manchester comme une trahison de confiance. Comme ils craignent qu’il ne déclenche une autre révolution contre eux, une révolution bien HUILÉE.

On dit que la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit… enfin pas si vous êtes à Manchester City.

La ballerine espagnole conquistador, Josep “Pep” Guardiola Sala, serait à la tête de l’appel à la liberté pour le militant portugais des droits des trophées. Dans le but de ramener enfin à la maison le Saint Graal tant convoité du football mondial, la Liga de Campeones, au Royaume Etihad de Manchester. J’aimerais que Ronaldo aille au PSG à la place.

City a tâtonné le ballon avec Messi, mais ils sont sûrs de ne pas manquer la foudre frappant deux fois avec Ronaldo. Combien d’équipes se voient offrir la possibilité de signer Messi ET ronaldo ?

Alors on joue Inter, Shaktar & il y a un nouveau Shérif en ville. L’Inter n’a fait que s’affaiblir car ils n’ont plus Lukaku & Hakimi, Shaktar nous a fait des cauchemars la saison dernière avec leurs deux équipes de réserve. Maintenant, nous avons la carte du Far West Shérif….Groupe facile non?….non?

Calma calma Madridistas

Il reste 5 jours d’août à partir d’aujourd’hui…tic tac…tic tac

Notre tirage au sort de l’UEFA Champons League est ici, découvrez qui nous avons. Une NOUVELLE OFFRE DE 180 MIL EURO a été déposée pour que Mbappe, le PSG l’accepte. Nouveau Détaille le prochain podcast torontois pour les Madridistas. Odriozola ferait mieux de prendre cet accord de prêt.