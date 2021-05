Libéré du commandement, le livre d’un officier de la Force spatiale sur le marxisme dans l’armée américaine en tête de la liste Amazon

Un livre écrit par un officier de l’US Space Force a atteint le sommet de la liste des meilleures ventes d’Amazon suite à l’annonce de la démission de l’officier.

Le livre du lieutenant-colonel Matthew Lohmeier intitulé «Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military» a atteint la première place de la liste Amazon dimanche soir, selon Epoch Times. Le livre est resté en première place sur la liste à partir de lundi soir.

Lohmeyer a été relevé de ses fonctions en raison des commentaires qu’il a tenus sur un podcast: «Lt. Le général Stephen Whiting, commandant du Commandement des opérations spatiales, a relevé le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier du commandement du 11e Escadron d’alerte spatiale, Buckley Air Force Base, Colorado, le 14 mai, en raison de la perte de confiance dans sa capacité à diriger, » la Force spatiale a déclaré dans un communiqué, selon le Washington Examiner. «Cette décision était basée sur les commentaires publics du lieutenant-colonel Lohmeier dans un récent podcast. Le lieutenant-général Whiting a lancé une enquête dirigée par le commandement (CDI) sur la question de savoir si ces commentaires constituaient une activité politique partisane interdite.

Une description du livre le décrit comme «une contribution opportune et audacieuse d’un lieutenant-colonel de la Force spatiale en service actif qui voit l’impact d’un programme néo-marxiste sur le terrain au sein de nos forces armées.

