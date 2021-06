Libérer la microfinance : un récent document consultatif de la RBI libère les IMF des entraves imposées par la réglementation de 2011

RBI a commencé à s’intéresser de plus en plus au secteur depuis la crise dans le district de Krishna de l’Andhra Pradesh en 2006, et les événements qui ont conduit à l’ordonnance sur la microfinance AP en 2010, qui a abouti à la constitution du Comité Malegam.

Le monde de la microfinance s’était développé, dans une large mesure, en raison d’une négligence bienveillante de la part des banques centrales. Les réglementations n’ont été introduites que lorsque le secteur a attiré un nombre important de clients. L’Inde n’est pas différente. La RBI a d’abord autorisé les groupes d’entraide informels à ouvrir des comptes d’épargne dans les banques et à accorder des prêts bancaires à ces groupes en 1991-92. En 2000, il a permis à tous les types d’institutions d’offrir des microcrédits et les prêts bancaires accordés à ces institutions pour rétrocession ont été traités comme faisant partie des prêts sectoriels prioritaires. Au-delà de ceux-ci, RBI n’était pas disposé à introduire des réglementations au motif que tant qu’il ne s’agit pas d’institutions de dépôt, il n’est pas nécessaire de les réglementer. C’était également la position de divers comités nommés par la RBI, y compris le comité Vyas de 2004.

RBI a commencé à s’intéresser de plus en plus au secteur depuis la crise dans le district de Krishna de l’Andhra Pradesh en 2006, et les événements qui ont conduit à l’ordonnance sur la microfinance AP en 2010, qui a abouti à la constitution du Comité Malegam. Sur ses recommandations, RBI a publié des directives détaillées pour les institutions de microfinance (pas le secteur de la microfinance) en 2011. Ces directives ont introduit une nouvelle catégorie de NBFC, à savoir les NBFC-IMF, et ont établi des normes pour les critères de revenu pour les clients des IMF, la période de remboursement, les limites de prêt des emprunteurs, les normes et plafonds de taux d’intérêt, les limites du nombre de prêteurs à un emprunteur et une foule d’autres normes et critères. L’industrie de la microfinance a accueilli favorablement ces directives car elles ont mis un minimum d’ordre dans le secteur et ont prescrit un cadre dans lequel les institutions pourraient opérer.

Ces temps heureux se sont poursuivis jusqu’en 2015-16. À ce moment-là, quelques banques du secteur privé ont commencé à accroître leur exposition à la microfinance par le biais de secteurs verticaux distincts et une grande IMF est devenue une banque universelle. Cela a été suivi par l’entrée de petites banques de financement (dont huit étaient des IMF) dans l’espace de la microfinance. Les IMF ont découvert à leur grand désarroi que si elles devaient adhérer à un ensemble de réglementations, il s’agissait d’une règle générale pour les non-IMF (banques, SFB et NBFC). Le secteur de la microfinance a commencé à demander à la banque centrale l’absence de règles du jeu équitables pour les IMF par rapport aux non-IMF. Le principal problème était que les non-IMF n’étaient pas tenues de respecter la norme du nombre de prêteurs (deux dans le cas des NBFC-IMF) et les limites de prêt par emprunteur. Cela a incité les non-IMF à cibler les emprunteurs identifiés et soutenus par les IMF avec des montants de prêt plus élevés, ce qui a conduit à des niveaux élevés d’endettement des emprunteurs. Les IMF ont été laissées au sec et les mains liées, tandis que d’autres ont bénéficié d’une liberté de fonctionnement sans entraves. De plus, le plafonnement des taux d’intérêt (2,75 fois le taux de base déclaré trimestriellement par la RBI) comprimait les marges des petites et moyennes IMF, car aucune d’entre elles n’obtient de prêts auprès des plus grandes banques.

Le récent Document Consultatif de RBI libère littéralement les IMF du carcan imposé par la réglementation de 2011 et leur donne des règles du jeu équitables, jusqu’alors réservées aux non-IMF. La centralité de ce document est la nécessité pour les prêteurs d’adhérer aux normes de prêt basées sur l’endettement des ménages emprunteurs. Cela impliquerait que les établissements de crédit investissent plus de temps et d’énergie dans l’évaluation des finances des ménages emprunteurs. Alors que la technologie serait d’une grande aide, les IMF seraient mieux placées pour le faire car la connexion de leurs clients est plus étroite et plus profonde.

Une autre caractéristique importante pour les IMF est qu’en supprimant les critères de prêts générateurs de revenus de 50% et les normes de période de remboursement, la RBI facilite le flux de crédit dans les besoins du cycle de vie tels que le logement, l’eau potable, l’éducation, la santé, les énergies renouvelables, etc. maintenant aussi important que la génération de revenus.

Sur le front des taux d’intérêt, dans un premier temps, une certaine correction à la hausse pourrait être apportée par les petites et moyennes IMF en fonction de leurs taux d’emprunt. Mais sur le long terme, les taux des plus grandes institutions – les banques ainsi que les IMF – baisseraient si elles adhèrent aux normes de tarification transparentes indiquées dans le document.

Le document renforce le rôle du régulateur car l’adoption de politiques approuvées par le Conseil pour déterminer les normes d’endettement des ménages et pour fixer un taux d’intérêt transparent par chaque institution et leur mise en œuvre nécessitent une surveillance prudentielle rigoureuse. De plus, les organismes d’autoréglementation (OAR) devront recadrer le code de conduite existant conformément aux nouvelles directives et assurer le respect de ces normes.

L’auteur est directeur exécutif, Sa-Dhan, SRO du secteur de la microfinance. Les vues sont personnelles

