libérer le fleuve Douro de ses plus de 5 000 barrages et barrières

Le Portugal et l’Espagne partagent le plus grand bassin fluvial de la péninsule ibérique : le Duero. Cette rivière coule sur environ 900 kilomètres depuis sa source dans la chaîne de montagnes Urbión, à Soria, jusqu’à son embouchure dans la ville portugaise de Porto. Mais le Duero ne coule pas librement pOrque a plus de 5 000 barrières fluviales pour l’irrigation des champs et l’approvisionnement urbain et industriel. Les projets de transformer le Duero en la « grande batterie » d’Europe et d’étendre l’irrigation avec la construction de nouveaux barrages ont été débattus lors d’un événement numérique organisé par ANP | WWF et WWF Espagne auquel ont participé des experts des deux pays. Ils ont conclu que plus besoin de barrages dans le Duero et qu’il faut miser sur les alternatives existantes en matière d’eau et d’énergie, qui offrent des solutions bas carbone, low cost et à faible impact plus durables.

Les deux tiers des grands fleuves du monde ne peuvent pas couler librement en raison des infrastructures artificielles. Cette circonstance a eu des conséquences catastrophiques pour la nature, puisque la biodiversité d’eau douce a subi un déclin de 84 % des espèces depuis 1970 et un tiers des poissons d’eau douce sont aujourd’hui en danger d’extinction.

La péninsule ibérique est l’une des zones avec le plus grand nombre de barrages et d’infrastructures en Europe. Le bassin du Duero compte plus de 3 500 barrages et barrières qui coupent le fleuve du côté espagnol et plus de 1 000 du côté portugais.

Des alternatives avec moins d’impact sur la nature

Les experts convoqués par le WWF ont souligné que pendant plusieurs décennies, les barrages ont été utiles à la société, mais ont ajouté qu’aujourd’hui, il existe des alternatives moins impactantes sur la nature et encore plus avantageuses d’un point de vue économique. Pour cette raison, ils exigent l’élimination des barrières obsolètes, l’arrêt de la construction de nouveaux barrages et la restauration des écosystèmes aquatiques.

“Nous vivons à une époque où il est possible d’atteindre les objectifs climatiques et énergétiques sans mettre en péril le libre écoulement des rivières”, a souligné le WWF. «Mais il semble que, même s’il y a alternatives renouvelables Avec un potentiel beaucoup plus important et moins d’impacts négatifs sur la nature, les gouvernements continuent de s’accrocher à l’idée de construire de nouveaux barrages comme solution “verte” pour la production d’énergie, l’approvisionnement urbain et l’irrigation, déplore-t-il.

Selon le WWF, cconstruire plus de barrages, grands ou petits, va à l’encontre de la stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité, qui fixe l’objectif de restaurer au moins 25 000 kilomètres de tronçons fluviaux d’ici 2030. Et parmi les différentes mesures pour atteindre cet objectif, figure l’élimination des barrières.

“Nous devons de toute urgence augmenter la production d’énergie renouvelable pour lutter contre le changement climatique, mais nous ne pouvons pas le faire au détriment de la nature& rdquor ;, alerte l’entité.

« Les pays doivent saisir l’opportunité créée par la révolution renouvelable choisir les meilleurs moyens de garantir l’approvisionnement en énergie et en eau, sans compromettre le bon état des rivières. Parce que les rivières libres sont un pilier pour la santé et la sécurité de nous tous& rdquor;, met en évidence.

Éliminer les barrières fluviales obsolètes

«Nous voulons un Duero sans frontières et sans plus de barrières, mais cela ne peut être réalisé qu’à travers Coopération ibérique, guidé par quatre points focaux :

–Arrêter la construction de nouveaux barrages et supprimer les barrières fluviales obsolètes.

–Transformer le Duero et ses affluents en une rivière saine et riche en biodiversité, plutôt qu’une simple source d’énergie hydroélectrique et un canal de transport.

–Créer des alternatives à la construction de nouveaux barrages comme sources d’eau pour l’approvisionnement urbain et l’irrigation.

–Être plus ambitieux dans la réalisation des objectifs et buts environnementaux pour la conservation des rivières, des zones humides et des aquifères, en favorisant la coopération et la coordination entre les différentes entités des deux pays.

Les barrières existantes dans le bassin du Duero ont de graves répercussions dans les fonctions naturelles des rivières. Ils entravent le transport des sédiments vers la mer, provoquant l’érosion des berges et réduisant les nutriments des plages côtières. Ils contribuent à l’extinction des espèces, comme dans le cas de l’esturgeon du Douro. Ils fragmentent les cours de la rivière et détruire les habitats naturels. ET endommager les écosystèmes, car ils perdent leur capacité naturelle à purifier l’eau et, par conséquent, sa qualité, ce qui affecte la santé et le bien-être humains.

Faire un usage rationnel de l’eau

D’autre part, l’élimination des barrières obsolètes dans le bassin du Duero (digues, barrages et déversoirs) est l’un des moyens les plus efficaces et les moins chers pour restaurer le fonctionnement et les services de ces écosystèmes fluviaux. Cette réalité a été démontrée ces dernières années à travers les nombreuses démolitions réalisées dans différents pays européens, notamment dans le cadre de l’initiative Dam Removal Europe, dont le WWF fait partie avec d’autres partenaires internationaux.

Le WWF indique que les bailleurs de fonds et les exploitants de barrages, les services publics, les universités, les associations, les gouvernements et la société civile doivent assumer la responsabilité de promouvoir un fleuve Douro sain. Entre autres mesures, l’ONG souligne la nécessité de faire un usage rationnel de l’eau, éviter la contamination, assurer un régime d’écoulement adéquat et punir les mauvaises pratiques.

Les alternatives durables aux barrages que le WWF propose sont :

–Promouvoir des systèmes d’approvisionnement qui combinent l’utilisation des eaux de surface et souterraines, en profitant de l’eau de pluie localement, (par exemple, avec des étangs et des citernes).

–Réduire les coûts d’entretien et d’utilisation de l’eau dans les barrages et dans les systèmes d’irrigation existants.

–Construire des usines de traitement des eaux usées plus efficaces (ou améliorer les existants), permettant de progresser dans la réutilisation des effluents et de réduire les demandes à la source.

–Réorienter les investissements dans la construction de nouveaux barrages vers des alternatives de production d’énergie plus efficaces avec moins d’impact négatif sur la nature, comme l’amélioration des éoliennes existantes ou la production éolienne et solaire.

Des rivières « saines » réduisent l’impact des inondations

L’organisation de conservation exhorte les autorités et les citoyens à s’impliquer dans l’amélioration du fleuve Duero. “Des rivières « saines » garantissent la sécurité alimentaire de millions de personnes avec accès à l’eau et à la pêche, ils alimentent les terres et les plages en aval avec des sédiments et des nutriments, et relient les plaines inondables qui aider à réduire l’impact des inondations et maintenir une biodiversité riche et diversifiée & rdquor;, indique le WWF.

« Les mécanismes de coopération et de collaboration entre les deux pays ibériques sur ces questions doivent être revus de toute urgence, pour s’adapter aux exigences environnementales actuelles. Ils ont également besoin d’un volonté politique et technique, notamment dans le cadre de la Convention d’Albufeira & rdquor;, conclut le groupe de conservation.

Site web de référence : https://www.wwf.es/informate/actualidad/?58621/Pedimos-detener-la-construccion-de-mas-presas-en-el-rio-Duero

Site web de Dam Removal Europe : https://damremoval.eu/

